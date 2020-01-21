Предприятие не возвращает Житомиру земли стоимостью 750 млн грн: прокуратура подала иск в суд

В Житомире прокуратура требует вернуть земельный участок площадью 20 га и стоимостью 753 млн грн, который находится в черте города. Об этом «ЖЖ
» сообщила пресс-служба прокуратуры области
.
«Житомирской местной прокуратурой, в интересах государства, заявлен иск об обязательстве общества с ограниченной ответственностью освободить земельный участок площадью 20 га стоимостью 753 млн грн, что на окраине города, и вернуть территориальной громаде»
, - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2008 году Житомирский городской совет заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор аренды земельного участка коммунальной собственности из земель промышленности площадью 20,3 га в пределах города Житомира сроком на 5 лет.
После окончания срока действия договора общество земельный участок во владение территориальной громады города не вернуло и продолжает безосновательно им пользоваться.
В настоящее время заявленный местной прокуратурой иск принят к производству Хозяйственным судом Житомирской области.
Как передает сайт Житомир инфо
, речь идет о земельном участке, который расположен в районе бывшего «Льнокомбината». Около 20 га в промышленной зоне города в свое время получило в аренду одно из предприятий, которое сейчас является недействующим. С 2008 года уже несколько раз юридическое лицо меняло название.
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