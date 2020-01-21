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Предприятие не возвращает Житомиру земли стоимостью 750 млн грн: прокуратура подала иск в суд

Сегодня, 13:37:07 1257 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Предприятие не возвращает Житомиру земли стоимостью 750 млн грн: прокуратура подала иск в суд

 В Житомире прокуратура требует вернуть земельный участок площадью 20 га и стоимостью 753 млн грн, который находится в черте города. Об этом «ЖЖ» сообщила пресс-служба прокуратуры области.

«Житомирской местной прокуратурой, в интересах государства, заявлен иск об обязательстве общества с ограниченной ответственностью освободить земельный участок площадью 20 га стоимостью 753 млн грн, что на окраине города, и вернуть территориальной громаде», - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2008 году Житомирский городской совет заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор аренды земельного участка коммунальной собственности из земель промышленности площадью 20,3 га в пределах города Житомира сроком на 5 лет.

После окончания срока действия договора общество земельный участок во владение территориальной громады города не вернуло и продолжает безосновательно им пользоваться.

В настоящее время заявленный местной прокуратурой иск принят к производству Хозяйственным судом Житомирской области.

Как передает сайт Житомир инфо, речь идет о земельном участке, который расположен в районе бывшего «Льнокомбината». Около 20 га в промышленной зоне города в свое время получило в аренду одно из предприятий, которое сейчас является недействующим. С 2008 года уже несколько раз юридическое лицо меняло название.
Тэги: земельный участок, Житомир, прокуратура
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