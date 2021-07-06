Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 07 Июля 2021    00:12:05
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 6 » 08:31:45

Прокуратура получила земельный участок в центре Житомира: будут строить многоэтажку

Вчера, 08:31:45 1423 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Прокуратура получила земельный участок в центре Житомира: будут строить многоэтажку

 Житомирский городской совет выделил областной прокуратуре 0,3 га земли на улице Большой Бердичевской, 49-а.

За это проголосовали депутаты на сессии горсовета 5 июля, передает Житомир инфо.

Земельный участок на ул. Большой Бердичевской, 49-а площадью 0,3000 га имеет целевое назначение «для строительства и обслуживания жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры».

Приложение к решению горсовета / Житомир инфо


Первый заместитель мэра Светлана Ольшанская сообщила, что на этом участке планируют строить многоэтажку.

Земельный участок находится во дворах напротив ЖГУ им. Ивана Франко, рядом с общежитиями этого университета.

Бердичевская, 49-а / Google maps
Тэги: строительство, Житомир, прокуратура, многоэтажка, горсовет
Новости партнеров
Комментариев: 4
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:02:00, Вчера [Материал]

Вангую: у більшості квартир житимуть люди, які не мають жодного відношення до прокуратури.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:32:12, Вчера [Материал]

Казалось бы в бюджете денег нет, а вот у прокуратуры есть деньги даже дома строить. Неплохо.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:09:18, Вчера [Материал]

ну так даже на этом ресурсе каждую неделю новость - прокуратура кого-то там разоблачила на кучумильйонив грывень.
а какая польза от учителя математики в загальноосвитний школе?
вот поэтому прокурорским курятник нашару, а вчытелям - йух....
DomA
4 Владимир (DomA)   • 17:02:00, Вчера [Материал]

Немає у класифікаторі такого цільового призначення!) Очевидно придумали на ходу, для "нужд трудящихся"!) Про площу в 0,3 га взагані мовчу))) Це просто містобудівний сюр!!!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus