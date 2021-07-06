Прокуратура получила земельный участок в центре Житомира: будут строить многоэтажку

Житомирский городской совет выделил областной прокуратуре 0,3 га земли на улице Большой Бердичевской, 49-а.
За это проголосовали депутаты на сессии горсовета 5 июля, передает Житомир инфо
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Земельный участок на ул. Большой Бердичевской, 49-а площадью 0,3000 га имеет целевое назначение «для строительства и обслуживания жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры».
Приложение к решению горсовета / Житомир инфо
Первый заместитель мэра Светлана Ольшанская сообщила, что на этом участке планируют строить многоэтажку.
Земельный участок находится во дворах напротив ЖГУ им. Ивана Франко, рядом с общежитиями этого университета.
Бердичевская, 49-а / Google maps