Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 28 Сентября 2021    01:51:03
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 27 » 09:59:52

От авто осталась груда металла: под Житомиром в ДТП погибли жители Киева и Львова

Вчера, 09:59:52 1506 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
От авто осталась груда металла: под Житомиром в ДТП погибли жители Киева и Львова

 В Житомирском районе в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли жители Киева и Львова. Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирской области.

ДТП произошло ночью 26 сентября на 154 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Березовка.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Passat, 30-летний киевлянин, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF, который был припаркован", - сообщили полицейские.


Фото: полиция


В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 60-летний житель Львова, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирский район, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus