От авто осталась груда металла: под Житомиром в ДТП погибли жители Киева и Львова

В Житомирском районе в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли жители Киева и Львова. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирской области.
ДТП произошло ночью 26 сентября на 154 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Березовка.
"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Passat, 30-летний киевлянин, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF, который был припаркован", - сообщили полицейские.
Фото: полиция
В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 60-летний житель Львова, от полученных травм погибли на месте происшествия.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.