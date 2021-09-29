Усик Александр – Чемпион мира

Украинские СМИ не освещают в полном объёме и на должном уровне победу украинца Александра Усика над англичанином Энтони Джошуа в супертяжёлом весе.
Человека, который прославил Украину на весь мир, сплотил и объединил нашу страну, должны знать все. Поэтому я и решил написать эту статью, рассказать о ярком, знаковом событии всего боксёрского мира.
Победа Усика показала, что бокс в Украине на правильном пути, хотя и не на достаточном уровне финансирования. Бокс в Украине держится на энтузиастах с безграничной любовью к спорту. Нужно отдать должное таланту этого спортсмена и его феноменальных работоспособности и целеустремлённости на пути к победе. Именно к этому бою он готовился с января этого года, долгих девять месяцев.
Я получил колоссальное эстетическое удовольствие от того, что Александр делает на ринге. Усик доказал всему миру, что такой бокс – самый сильный, самый красивый, самый мудрый вид спорта! На глазах всего мира украинец Усик отобрал все пояса у Джошуа WBA, WBO, IBF, IBO.
Судейство
Судейские записки на грани фола – 115 на 112. Но Джошуа выиграл всего два раунда из двенадцати. Конечно, судьи пытались засудить Усика. Но почему?
Ставки
Если бы ты поставил 1000 долларов на Усика, то получил бы 5 тысяч долларов. Англия и Америка поставили на Джошуа и проиграли ставки. Проиграли миллиарды долларов. У них до сих пор шок!
Зажглась новая яркая звезда
Лучший тяжеловес мира – Александр Усик! Элитный, крутой, весомый - по всем позициям космический скачок в боксе. Он боксирует на уровне гениальности, тверд и верен своему стилю, делает это максимально красиво! Очевидна железная дисциплина, вера в себя, вера в Бога! Виталий и Владимир Кличко были очень долго на вершине Олимпа Славы – десятилетия.
Усик возродил, после ухода Кличко, интерес к супер тяжу, вывел его на новый уровень и вернул интерес аудитории.
Лук-образ
Усик после боя просто оглушил всех своим образом. Малиновый пиджак, желтая жилетка, синие рубашка и галстук – образ «Джокера» из кинофильма. Еще и два бланжа под глазами.
Англичане
Усик победил высококвалифицированного очень сильного соперника. У Джошуа - четыре чемпионских пояса в тяжёлом весе. Англичане предложили провести подтверждение этих поясов, согласно контракта. Так спешат вернуть их, что предложили провести очередной бой в феврале 2022 года на СК «Олимпийский». Февральский холод и бой?. Я думаю, что они его перенесут на весну, март. Реванш прописан в контракте и активирован.
Пресс-конференция
Александр Усик сказал: «Мир сошёл с ума. Деньги, деньги, деньги… Меня спрашивают, сколько я заработал за этот бой. Не тем интересуются. Деньги, они закончатся, это всё временный фактор. Единственное, что останется с вами, когда вы отдадите Богу душу, это все те ваши дела, которые вы сделали при жизни. Проходя мимо Барбоса, не пнёте его ногой или бабушку переведёте через дорогу.
На ринге после боя
Мы увидели козацкий гопак, украинский флаг на плечах. Усик затмил своей победой всё – и новости о политиках, коррупции, убийствах, и даже новости о коронавирусе.
Мы, Украина, гордимся нашим спортсменом. Звезда зажглась!
Член Исполкома Федерации бокса Житомирской области Александр КОЦЮБКО