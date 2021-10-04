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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 4 » 13:29:52

Продавали бесплатные лекарства: трех медиков Житомирского онкодиспансера отстранили от работы

Сегодня, 13:29:52 847 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Продавали бесплатные лекарства: трех медиков Житомирского онкодиспансера отстранили от работы

 Троих работников Житомирского областного онкологического диспансера, которых подозревают в причастности к незаконной продаже лекарств для онкобольных, отстранили от занимаемых должностей.

Об этом 4 октября сообщила администрация онкодиспансера.

Отстранили от занимаемых должностей:
 
  • заведующего химиотерапевтическим отделением Гринчука С. А.;
  • врача-уролога Пономарёва А. В.;
  • медицинскую сестру с введения химиопрепаратов Калюжную Л.И.

Согласно приказу была создана комиссия по проведению служебного расследования относительно возможных фактов злоупотребления служебным положением и незаконного завладения лекарственными средствами должностными лицами областного онкодиспансера.

Комиссия должна провести инвентаризацию лекарственных и медицинских средств.


Что произошло


27 сентября СБУ и полиция Житомирской области сообщили о разоблачении медиков областного онкодиспансера. Они организовали схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных.

Позже стало известно, что следственные действия проводились в отношении Сергея Гринчука - депутата Житомирского городского совета от ОПЗЖ, врача-химиотерапевта онкологического диспансера.
Тэги: лекарства, Житомир, онкодиспансер
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Комментариев: 3
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 20:16:52, Сегодня [Материал]

Если взять и без слов посадить всех ОПЗЖ из житомирского совета, то каждый будет знать за что сидит.
melan
2 melan (melan)   • 20:28:49, Сегодня [Материал]

Развелось что то много сусликов в наших краях. Пора уже наверное отстреливать.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 21:16:58, Сегодня [Материал]

покажите тех лохов, которые покупали "бесплатные" лекарства....
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