Продавали бесплатные лекарства: трех медиков Житомирского онкодиспансера отстранили от работы

Троих работников Житомирского областного онкологического диспансера, которых подозревают в причастности к незаконной продаже лекарств для онкобольных, отстранили от занимаемых должностей.
Об этом 4 октября сообщила администрация онкодиспансера
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Отстранили от занимаемых должностей:
- заведующего химиотерапевтическим отделением Гринчука С. А.;
- врача-уролога Пономарёва А. В.;
- медицинскую сестру с введения химиопрепаратов Калюжную Л.И.
Согласно приказу была создана комиссия по проведению служебного расследования относительно возможных фактов злоупотребления служебным положением и незаконного завладения лекарственными средствами должностными лицами областного онкодиспансера.
Комиссия должна провести инвентаризацию лекарственных и медицинских средств.
Что произошло
27 сентября СБУ и полиция Житомирской области сообщили о разоблачении медиков областного онкодиспансера. Они организовали схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных
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Позже стало известно, что следственные действия проводились в отношении Сергея Гринчука
- депутата Житомирского городского совета от ОПЗЖ, врача-химиотерапевта онкологического диспансера.