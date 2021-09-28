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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 28 » 10:45:38

Стали известны имена медиков, которые зарабатывали на онкобольных в Житомире

Сегодня, 10:45:51 2419 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стали известны имена медиков, которые зарабатывали на онкобольных в Житомире

 27 сентября СБУ и полиция Житомирской области сообщили о разоблачении медиков областного онкодиспансера. Они организовали схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных.

Сайт Freshnews со ссылкой на источники в правоохранительных органах cообщил, что следственные действия проводились в отношении Сергея Гринчука и Александра Заруцкого.

Сергей Гринчук
 

Александр Заруцкий


Медики заставляли пациентов покупать необходимые им лекарства от рака, в то время, как на самом деле препараты предоставлялись государством бесплатно.

По имеющейся информации, такая схема действовала по крайней мере на протяжении полугода, ежемесячно обеспечивая доход ее организаторам в размере около полумиллиона гривен.

Сергей Гринчук, депутат Житомирского городского совета от ОПЗЖ — врач-химиотерапевт Житомирского онкологического диспансера. Он же зять замначальника департамента здравоохранения Житомирской ОГА Виктора Лучкива. 

В 2019-м Виктор Лучкив тоже был задержан на взятке в 10 тыс. гривен, однако впоследствии остался на должности.
Тэги: Житомир, онкодиспансер, лекарства
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Комментариев: 7
bender123
1 vasya (bender123)   • 12:06:40, Сегодня [Материал]

мрази бывают разные - но эти двое явно на вершине мразепирамиды.. отбирать деньги у людей которые умирают от болезни и пришли к тебе за помощью, - это наверное вершина гнили.
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 12:35:01, Сегодня [Материал]

Ввести каждому по тройной а лучше лошадиной дозе иньекции какого либо онко-вируса, так что б с гарантией...
melan
3 melan (melan)   • 15:14:08, Сегодня [Материал]

скоты.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 18:42:45, Сегодня [Материал]

> Он же зять замначальника департамента здравоохранения Житомирской ОГА Виктора Лучкива.
В нормально гос-ве с должности полетел бы и этот замначальника, ибо и дураку ясно, что зять и тесть явно были в деле. В нашей стране соло деньги не гребут, всегда есть крыша.
Hoakina
5 Марина (Hoakina)   • 19:32:15, Сегодня [Материал]

о! то я просто у воду дивилася... таки з онкодиспансеру. Якраз про нього я писала. Дай Боже, щоб відділялися йому людські сльози
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:40:47, Сегодня [Материал]

Все як завжди -кум, брат, сват, зять, але ці уєбани наживались на людській біді так здоров'ї! Там якщо провести незалежне розслідування та аудіт пів того діспансера можна буде за грати саджати. Але по факту об'являть їм догану, і залишаться вони далі на схемах.
Житич
7 Василий (Житич)   • 22:37:03, Сегодня [Материал]

Скоты с большой буквы!!!
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