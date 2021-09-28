Стали известны имена медиков, которые зарабатывали на онкобольных в Житомире

27 сентября СБУ и полиция Житомирской области сообщили о разоблачении медиков областного онкодиспансера. Они организовали схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных
.
Сайт Freshnews
со ссылкой на источники в правоохранительных органах cообщил, что следственные действия проводились в отношении Сергея Гринчука
и Александра Заруцкого
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Сергей Гринчук
Александр Заруцкий
Медики заставляли пациентов покупать необходимые им лекарства от рака, в то время, как на самом деле препараты предоставлялись государством бесплатно.
По имеющейся информации, такая схема действовала по крайней мере на протяжении полугода, ежемесячно обеспечивая доход ее организаторам в размере около полумиллиона гривен.
Сергей Гринчук, депутат Житомирского городского совета
от ОПЗЖ — врач-химиотерапевт Житомирского онкологического диспансера. Он же зять замначальника департамента здравоохранения Житомирской ОГА Виктора Лучкива.
В 2019-м Виктор Лучкив тоже был задержан на взятке в 10 тыс. гривен
, однако впоследствии остался на должности.