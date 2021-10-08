В Житомире тарифы на тепло не вырастут: горисполком принял решение

«В соответствии с меморандумом, подписанного между правительством и городскими головами, цена теплоснабжения для населения в городах Украины будет не выше, чем была в прошлом отопительном периоде. То есть несмотря на расчетный тариф, который составляет почти 1920 грн за Гкал, тариф для жителей Житомира будет составлять 1811,36 грн с НДС за Гкал», - говорит заместитель городского головы Сергей Кондратюк.