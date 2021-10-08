В Житомире тарифы на тепло не вырастут: горисполком принял решение

Для жителей Житомира тариф на тепловую энергию останется на уровне предыдущего отопительного сезона и составит 1811,36 грн с НДС за Гкал.
Соответствующее решение 8 октября принял исполнительный комитет
Житомирского горсовета.
«В соответствии с меморандумом, подписанного между правительством и городскими головами, цена теплоснабжения для населения в городах Украины будет не выше, чем была в прошлом отопительном периоде. То есть несмотря на расчетный тариф, который составляет почти 1920 грн за Гкал, тариф для жителей Житомира будет составлять 1811,36 грн с НДС за Гкал», - говорит заместитель городского головы Сергей Кондратюк.
Заместитель городского головы отметил, что меморандумом зафиксирована цена природного газа для бюджетных учреждений на уровне 13 659,63 без НДС за 1000 куб. м.
Для других учреждений заложена цена из расчета последнего дополнительного соглашения с «Нафтогаз Украины» - 24 тыс. грн без НДС за 1000 куб. м.