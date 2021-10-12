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Конец эпохи. В Житомире сносят Чулочную фабрику: фото и видео

Сегодня, 11:14:55 2485 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Конец эпохи. В Житомире сносят Чулочную фабрику: фото и видео

 В Житомире на прошлой неделе спецтехника начала сносить производственные помещения Чулочной фабрики.

Как сообщает "Перший житомирський", по состоянию на 12 октября снесли несколько зданий и начали демонтаж одного из цехов.

По неподтвержденной информации, на месте Чулочной фабрики планируют построить жилые дома и торговый центр.
 
 

Житомирская чулочная фабрика


Предприятие было введено в эксплуатацию в 1935 году.

В годы Второй мировой войны фабрика была разрушена. В 1945 году возобновила работу.

В соответствии с пятым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1951 - 1955 гг.) фабрика была реконструирована и оснащена новым оборудованием. После окончания реконструкции фабрика стала одним из крупнейших предприятий Житомира.

В целом, в советское время чулочная фабрика входила в число ведущих предприятий города.

В 1992 году предприятие было приватизировано и получило название "Житомирская чулочная фабрика "Украина".

Производство продукции осуществляет под торговой маркой "Легка хода". 

В марте 2021 года стало известно, что легендарное предприятие продают из-за высоких процентов по ипотеке и убытков.


















Фото: Перший житомирський
Тэги: чулочная фабрика, Житомир
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Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:27:51, Сегодня [Материал]

Вот он, конец эпохи шуточек про житомирские носки. R.I.P.
SAT
2 Nostradamus (SAT)   • 13:40:54, Сегодня [Материал]

А що , для когось секрет, що чулочку викупили Гереги при потуранні недомера нашого міста. Шкарпетки тепер будуть робити на колишній музикалці. На Чулочці буде новий епік з борделем для заїзжих киян та "слуг народу". І можливо, житловий комплекс з захмарними цінами на 1 м.кв.
Все це відбулось ще навесні, а журналюги з ЖЖ зробили вигляд, що тільки зараз взнали. До чого ж ця влада і журнашлюхи продавжні !
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:35:35, Сегодня [Материал]

Побудують черговий страшний мурашник... вибачте, "елітний європейський ЖК"
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