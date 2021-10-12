Конец эпохи. В Житомире сносят Чулочную фабрику: фото и видео

В Житомире на прошлой неделе спецтехника начала сносить производственные помещения Чулочной фабрики.
Как сообщает "Перший житомирський", по состоянию на 12 октября снесли несколько зданий и начали демонтаж одного из цехов.
По неподтвержденной информации, на месте Чулочной фабрики планируют построить жилые дома и торговый центр.
Житомирская чулочная фабрика
Предприятие было введено в эксплуатацию в 1935 году.
В годы Второй мировой войны фабрика была разрушена. В 1945 году возобновила работу.
В соответствии с пятым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1951 - 1955 гг.) фабрика была реконструирована и оснащена новым оборудованием. После окончания реконструкции фабрика стала одним из крупнейших предприятий Житомира.
В целом, в советское время чулочная фабрика входила в число ведущих предприятий города.
В 1992 году предприятие было приватизировано и получило название "Житомирская чулочная фабрика "Украина".
Производство продукции осуществляет под торговой маркой "Легка хода".