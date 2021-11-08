В Житомире появится еще один «Эпицентр»: его хотят возвести на месте Чулочной фабрики

В Житомире на территории Чулочной фабрики планируется строительство торгового комплекса "Эпицентр". Об этом стало известно из объявления, размещенного 8 ноября на сайте горсовета
.
"Сообщение о начале процедуры рассмотрения и учета предложений общественности относительно разработки проекта градостроительной документации: "Детальный план территории для размещения зданий торговли (торгового комплекса) в пределах улицы Богунская и проспект Мира в г. Житомире"
, - говорится на сайте мэрии.
Заказчик разработки детального плана территории – ООО "Епіцентр К".
Гипермаркет намерены возвести на земельном участке площадью 7,3 га. Его площадь составит около 17 тыс. кв. м. Проектом предусмотрена парковка на 760 мест.
Письменные предложения или замечания
горожане могут подать до 8 декабря заказчику ДПТ Департаменту градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета по адресу: 10031, г. Житомир, ул. Покровская, 6 и по электронному адресу: uma@zt-rada.gov.ua.
Общественные слушания состоятся 8 декабря
в 11:00 в Департаменте градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета (ул. Покровская, 6, 2-й этаж).
Предыстория
В марте 2021 года стало известно, что Чулочную фабрику продают
из-за высоких процентов по ипотеке и убытков.
В октябре спецтехника начала сносить
производственные помещения предприятия.
По неподтвержденным данным, Чулочная фабрика продолжит выпускать продукцию. В сети ходят слухи о том, что оборудование перевезли в помещения бывшей музыкальной фабрики.