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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 8 » 14:46:16

В Житомире появится еще один «Эпицентр»: его хотят возвести на месте Чулочной фабрики

Вчера, 14:46:16 2748 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире появится еще один «Эпицентр»: его хотят возвести на месте Чулочной фабрики

 В Житомире на территории Чулочной фабрики планируется строительство торгового комплекса "Эпицентр". Об этом стало известно из объявления, размещенного 8 ноября на сайте горсовета.

"Сообщение о начале процедуры рассмотрения и учета предложений общественности относительно разработки проекта градостроительной документации: "Детальный план территории для размещения зданий торговли (торгового комплекса) в пределах улицы Богунская и проспект Мира в г. Житомире", - говорится на сайте мэрии.

Заказчик разработки детального плана территории – ООО "Епіцентр К".

Гипермаркет намерены возвести на земельном участке площадью 7,3 га. Его площадь составит около 17 тыс. кв. м. Проектом предусмотрена парковка на 760 мест.



Письменные предложения или замечания горожане могут подать до 8 декабря заказчику ДПТ Департаменту градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета по адресу: 10031, г. Житомир, ул. Покровская, 6 и по электронному адресу: uma@zt-rada.gov.ua.

Общественные слушания состоятся 8 декабря в 11:00 в Департаменте градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета (ул. Покровская, 6, 2-й этаж).
 

Предыстория


В марте 2021 года стало известно, что Чулочную фабрику продают из-за высоких процентов по ипотеке и убытков.

В октябре спецтехника начала сносить производственные помещения предприятия. 

По неподтвержденным данным, Чулочная фабрика продолжит выпускать продукцию. В сети ходят слухи о том, что оборудование перевезли в помещения бывшей музыкальной фабрики.
Тэги: Житомир, чулочная фабрика, Эпицентр
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Комментариев: 7
Вано
1 Вано (Вано)   • 15:30:09, Вчера [Материал]

Какой дибил согласовывает такую дичь в городе? Место подобным гипермаркетам на окраинах, вдали от жилой застройки...
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:16:21, Вчера [Материал]

Общественные слушания ? Любопытно. Чулочный базар видать накроется. А жаль базар давал много рабочих мест. На.ера нам эти супермаркеты? Налоги в город Житомир не дают. Ну толку с них???
Вано
5 Вано (Вано)   • 19:40:58, Вчера [Материал]

Врятли накроется, особо по товарам они не пересекаются.
ELVA
3 Elva (ELVA)   • 19:23:16, Вчера [Материал]

Похоже,что больше других огорчится Коля Янушевич - "оптовичку" будет капец...
Вано
4 Вано (Вано)   • 19:40:18, Вчера [Материал]

Оптовик это его? Когда-то слышал что это сцукомлина
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:12:15, Вчера [Материал]

Яке гарне місце для якогось Діснейленду чи спорткомплексу (яких на Богуніі, де мешкає більше 40000 людей, аж НУЛЬ), але Епік звичайно краще! :) :( baryha style.
Admiral8
7 Papa (Admiral8)   • 23:55:29, Вчера [Материал]

Цены не просто высокие а космические. Саморез с крючком на базаре 3 грн, а епицентре упаковка 5 штук 80 грн Карл. И такой целый ряд, я даже пофоткал. Магазин на лоха)) они рекламируют что-то одно дешёвое а рядом на полке все остальное очень дорогое, случайно продалось и отбили акцию. Такой маркетинг)))
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