В Житомире продают легендарную чулочную фабрику: стали известны причины

В Житомире утром 30 марта соцсети заполонили сообщения о продаже чулочной фабрики. После обеда слухи подтвердились - легендарное предприятие продают из-за высоких процентов по ипотеке и убытков.
Об этом сообщает Times.ZT
со ссылкой на и.о. гендиректора ЧАО "Экотекстиль" (Чулочная фабрика, - ред.) Ирину Иванец.
"Да, чулочная фабрика продается, но она еще не продана. Все сейчас в процессе. Продается площадка. Сейчас ведется разговор о том, что придет новый собственник, который будет забирать людей и производство. Оно так же будет в Житомире, только на другой территории. Уже наверняка будет и другое юридическое лицо. Ведутся переговоры, чтобы людей не оставить без работы. На самом деле такую территорию в 7 га держать, а там только 200 человек работает - это не рентабельно. У нас убыточное производство из-за содержания аренды. У нас было много арендаторов, но аренда была дешевой, потому что мы не можем поставить такую цену, как в центре. Мы не можем перекрывать все свои расходы. У нас за прошлый год было 3 млн грн убытков и в предыдущем году у нас тоже были убытки. Они тянутся еще с 2014-15 года. Банковский кредит так нас потянул, потому что очень высокие проценты. Если бы не банковский кредит, то возможно... Но без него тоже нельзя было - мы приобрели оборудование, на оборотные средства брали", - пояснила Ирина Иванец.
В Государственном реестре ипотек указано, что на 30 марта 2021 в ЧАО "Экотекстиль" размер основного обязательства по ипотеке составляет 32,5 млн грн. Конечная дата погашения долга - 31.12.2027.
Житомирская чулочная фабрика в основном распространяет свою продукцию в Украину, но и на экспорт тоже идет незначительная часть производства.
"На экспорт мы продавали немного, только до войне мы на Россию продавали, а после войны уже нет. Сейчас немного покупала Канада и Израиль, но небольшие объемы. У нас очень высокая конкуренция даже здесь в Житомире. Штампуют носки с регенерированной пряжи, дешевые. Мы таким не вяжем с хорошей пряжи. Конечно, ценовая политика тогда немножко другая", - поделилась и.о. гендиректора ЧАО "Экотекстиль".
Она также отметила, что долг по ипотеке "чулочка" собирается гасить за счет предоплаты за продажу предприятия.
По инсайдерской информации на территории чулочной фабрики планируют построить строительный гипермаркет и несколько жилых многоэтажек.
Житомирская чулочная фабрика
Предприятие было введено в эксплуатацию в 1935 году.
В годы Второй мировой войны фабрика была разрушена. В 1945 году возобновила работу.
В соответствии с пятым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1951 - 1955 гг.) фабрика была реконструирована и оснащена новым оборудованием. После окончания реконструкции фабрика стала одним из крупнейших предприятий Житомира.
В целом, в советское время чулочная фабрика входила в число ведущих предприятий города.
В 1992 году предприятие было приватизировано и получило название "Житомирская чулочная фабрика "Украина".
Производство продукции осуществляет под торговой маркой "Легка хода".