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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 12 » 13:20:50

Житомирян предупреждают о проблемах с водоснабжением: где и когда не будет воды

Сегодня, 13:20:50 406 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян предупреждают о проблемах с водоснабжением: где и когда не будет воды

 С 18 по 19 октября в Житомире снизят давление подачи воды. У некоторых горожан в домах может полностью исчезнуть водоснабжение. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

Ограничение водоснабжения связано с проведением работ на магистральном водопроводе.
 

"С 23:00 18 октября до 16:00 19 октября подрядная организация "КСМ-ГРУП" будет проводить работы по монтажу запорной арматуры на магистральном водопроводе в районе Каменного спуска", - предупреждает водоканал.


Вследствие выполнения работ, ожидается снижение давления по всему городу с возможным прекращением водоснабжения по адресам:
 
  • Новый бульвар, 5;
  • Старый бульвар, 14;
  • ул. Святослава Рихтера, 26;
  • ул. Трипольская, 13;
  • пр-кт Независимости, 13;
  • ул. Большая Бердичевская, 64;
  • ул. Хлебная, 43;
  • ул. Героев Пожарных, 125а, б, в;
  • ул. Домбровского, 6, 16а, 24, 26, 28, 30, 38;
  • пер. Сикорского, 4;
  • ул. Королева, 132;
  • ул. Малая Бердичевская, 25;
  • ул. Лермонтовская, 20;
  • ул. Леси Украинки, 2, 50, 52;
  • ул. Льва Толстого, 30;
  • ул. Небесной Сотни, 30;
  • площадь Короленко, 4;
  • ул. Победы, 48, 53;
  • ул. Михаила Грушевского, 62, 78, 80;
  • ул. Индустриальная, 4, 10;
  • ул. Семьи Гамченко, 31/46;
  • ул. Вильский шлях, 30;
  • ул. Связистов, 7;
  • ул. Театральная, 10/13;
  • Киевское шоссе, 131;
  • пр-кт Мира, 6-10, 19;
  • ул. Николая Сциборского, 6а.

Тэги: водоканал, Водоснабжение, Житомир
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:38:58, Сегодня [Материал]

Когда закончится вакханалия с водой и с канализацией? Никитин чередует этот дурдом.
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