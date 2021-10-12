Житомирян предупреждают о проблемах с водоснабжением: где и когда не будет воды

С 18 по 19 октября в Житомире снизят давление подачи воды. У некоторых горожан в домах может полностью исчезнуть водоснабжение. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
Ограничение водоснабжения связано с проведением работ на магистральном водопроводе.
"С 23:00 18 октября до 16:00 19 октября подрядная организация "КСМ-ГРУП" будет проводить работы по монтажу запорной арматуры на магистральном водопроводе в районе Каменного спуска", - предупреждает водоканал.
Вследствие выполнения работ, ожидается снижение давления по всему городу с возможным прекращением водоснабжения по адресам:
- Новый бульвар, 5;
- Старый бульвар, 14;
- ул. Святослава Рихтера, 26;
- ул. Трипольская, 13;
- пр-кт Независимости, 13;
- ул. Большая Бердичевская, 64;
- ул. Хлебная, 43;
- ул. Героев Пожарных, 125а, б, в;
- ул. Домбровского, 6, 16а, 24, 26, 28, 30, 38;
- пер. Сикорского, 4;
- ул. Королева, 132;
- ул. Малая Бердичевская, 25;
- ул. Лермонтовская, 20;
- ул. Леси Украинки, 2, 50, 52;
- ул. Льва Толстого, 30;
- ул. Небесной Сотни, 30;
- площадь Короленко, 4;
- ул. Победы, 48, 53;
- ул. Михаила Грушевского, 62, 78, 80;
- ул. Индустриальная, 4, 10;
- ул. Семьи Гамченко, 31/46;
- ул. Вильский шлях, 30;
- ул. Связистов, 7;
- ул. Театральная, 10/13;
- Киевское шоссе, 131;
- пр-кт Мира, 6-10, 19;
- ул. Николая Сциборского, 6а.