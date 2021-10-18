Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 18 Октября 2021    22:19:49
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 18 » 16:25:24

Пропаганда т.н. «ДНР» уверяет, что житомирских школьников готовят к отправке на фронт. ВИДЕО

Сегодня, 16:25:40 936 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Пропаганда т.н. «ДНР» уверяет, что житомирских школьников готовят к отправке на фронт. ВИДЕО

 Сюжет о патриотическом уроке, который на днях прошел в житомирской школе №12, попал на телевидение так называемой "ДНР". Отрывком видео в соцсети поделился городской голова Житомира.

Пропагандистское телевидение делает акцент на том, что в житомирских школьниках уже якобы видят потенциальных солдат и готовят их к отправке на фронт.
 

"Пока что подготовка проходит беззаботно с улыбками на лицах, но к молодым людям присматриваются и указывают путь - на Донбасс", - говорится в сюжете телеканала "Юнион", который в 2014 году перешел под контроль т.н. "Донецкой Народной Республики".

 


Стоит отметить, что базой для своего сюжета телевидение т.н. "ДНР" выбрало видео телеканала СК1 об уроке защиты Украины в 11-м классе.

Во время занятий ученики соревновались с мэром города, оказывали первую медицинскую помощь, собирали и разбирали автомат Калашникова.

 
Тэги: школа, Житомир, патриотизм, пропаганда, тв
Новости партнеров
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:28:58, Сегодня [Материал]

На фотографии учитель истории Слипченко Миша, а не Мэр. Миша был на передовой ещё в далёком 2014 году. А у Мэра бронь как и в остальных депутатов. они в окопы не хотят. В кабинетах тепло , зарплата капает. в логдаун ходить не надо
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:55:58, Сегодня [Материал]

благодаря меруроку посмотрел прикольный ролик от Скабеевой и узнал о существовании Донецкого телеканала.
Ждем ещё рекомендаций....
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:08:58, Сегодня [Материал]

Спасибо Миша http://zhzh.info/author/author-puCat59.jpg
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus