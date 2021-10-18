Пропаганда т.н. «ДНР» уверяет, что житомирских школьников готовят к отправке на фронт. ВИДЕО

Сюжет о патриотическом уроке, который на днях прошел в житомирской школе №12, попал на телевидение так называемой "ДНР". Отрывком видео в соцсети поделился городской голова Житомира.
Пропагандистское телевидение делает акцент на том, что в житомирских школьниках уже якобы видят потенциальных солдат и готовят их к отправке на фронт.
"Пока что подготовка проходит беззаботно с улыбками на лицах, но к молодым людям присматриваются и указывают путь - на Донбасс", - говорится в сюжете телеканала "Юнион", который в 2014 году перешел под контроль т.н. "Донецкой Народной Республики".
Стоит отметить, что базой для своего сюжета телевидение т.н. "ДНР" выбрало видео телеканала СК1 об уроке защиты Украины в 11-м классе.
Во время занятий ученики соревновались с мэром города, оказывали первую медицинскую помощь, собирали и разбирали автомат Калашникова.