В Турции автомобиль сбил супругов из Житомира: мужчина погиб, женщина в реанимации. ФОТО

7 октября 2021 года в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил супружескую пару из Украины. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина попала в реанимацию.
Как сообщает Житомир.info
, в ДТП пострадала семья житомирян. Подробности ДТП сообщил сайт Новости Турции (News Turk
).
«Авария произошла на пешеходном переходе: один турист погиб, еще один - в реанимации. Смертельная авария произошла в районе Алании южной турецкой провинции Анталия. Как сообщает информагентство IHA, ДТП произошло вечером 7 октября около 22.00 по местному времени в курортном поселке Окурджалар, где отдыхала пара туристов из Украины. 62-летний Игорь Пашинский и 55-летняя Светлана Люлько возвращались из магазина в свой отель после покупок, когда водитель автомобиля с госномером 41 KL 137 сбил их на пешеходном переходе», - говорится в сообщении.
По данным турецких СМИ, в результате аварии мужчина погиб на месте происшествия до приезда медиков, а его спутница - в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение одной из больниц региона. Водитель автомобиля был задержан сотрудниками жандармерии.
По информации из соцсетей, похороны погибшего мужчины состоялся 14 октября в пригороде Житомира.
Фото: News Turk