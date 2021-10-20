В Турции автомобиль сбил супругов из Житомира: мужчина погиб, женщина в реанимации. ФОТО

«Авария произошла на пешеходном переходе: один турист погиб, еще один - в реанимации. Смертельная авария произошла в районе Алании южной турецкой провинции Анталия. Как сообщает информагентство IHA, ДТП произошло вечером 7 октября около 22.00 по местному времени в курортном поселке Окурджалар, где отдыхала пара туристов из Украины. 62-летний Игорь Пашинский и 55-летняя Светлана Люлько возвращались из магазина в свой отель после покупок, когда водитель автомобиля с госномером 41 KL 137 сбил их на пешеходном переходе», - говорится в сообщении.