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В Турции автомобиль сбил супругов из Житомира: мужчина погиб, женщина в реанимации. ФОТО

Сегодня, 12:26:50 1479 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Турции автомобиль сбил супругов из Житомира: мужчина погиб, женщина в реанимации. ФОТО

 7 октября 2021 года в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил супружескую пару из Украины. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина попала в реанимацию.

Как сообщает Житомир.info, в ДТП пострадала семья житомирян. Подробности ДТП сообщил сайт Новости Турции (News Turk).
 

«Авария произошла на пешеходном переходе: один турист погиб, еще один - в реанимации. Смертельная авария произошла в районе Алании южной турецкой провинции Анталия. Как сообщает информагентство IHA, ДТП произошло вечером 7 октября около 22.00 по местному времени в курортном поселке Окурджалар, где отдыхала пара туристов из Украины. 62-летний Игорь Пашинский и 55-летняя Светлана Люлько возвращались из магазина в свой отель после покупок, когда водитель автомобиля с госномером 41 KL 137 сбил их на пешеходном переходе», - говорится в сообщении.


По данным турецких СМИ, в результате аварии мужчина погиб на месте происшествия до приезда медиков, а его спутница - в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимационное отделение одной из больниц региона. Водитель автомобиля был задержан сотрудниками жандармерии.

По информации из соцсетей, похороны погибшего мужчины состоялся 14 октября в пригороде Житомира.








Фото: News Turk
Тэги: отдых, Турция, дтп
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