Як козаки у Житомирі Покрову святкували. ФОТО

Козаки Поліської Січі побували на відкритті пам’ятника Захисникам територіальної цілісності Держави у Житомирі. Пам’ятник получився красивий, величний. Козаки поклали квіти до монументу, віддали шану загиблим Героям-Захисникам територіальної цілісності України.
Надалі відбулась презентація книги «Честь і Віра» автор – козак Поліської Січі Віктор Крижанівський. Книга була написана та видана на честь тридцяти річчі Житомирського крайового козацького товариства «Поліська Січ». У книзі відображена 30 річна історія козацтва Житомирщина –«Поліської Січі», з 90-х років по сьогодні. Описано багато славних дій козаків «Поліської Січі» та самої організації. У книзі багато яскравих фото наших козаків та відомих людей, таких, як Чорновол, Ющенко, Кучма, Кличко, Рижук, Матвійчук (почесний громадянин міста Коростень), Байрамов, Букия, Лушкін, Левицький, у повному складі представлений козацький оркестр «Енергія», у повному складі старшини, старійшини, судді, обозні, писарі, скарбники та берегині «Поліської Січі». Описано багато фактів з славної історії Житомирського козацтва, є фото історичних документів.
Треба знати, що «Поліська Січ» - це дуже велика організація, в кожному місті, селі є свій козацький курінь. В 2014 році, коли почалась війна, наш козак, директор «Королівської Бочки» Осадчук подарував шпиталю 70 ліжок. Коли сталося лихо – ковід, наші козаки закупали за власні кошти та дарували медичним закладам багатофункціональні ліжка, медичні засоби, приладдя, меблі, одяг. Ці вчинки високо оцінили керівництво Житомирської області та нагородило наших козаків грамотами та подяками. Історія «Поліської Січі» - це історія рідної Житомирщини, що охоплює, кожне місто, кожне село, кожний дім. У книзі також описані славні традиції українського козацтва, що збереглися від давних часів до наших днів. Ми виставимо яскраві фото, де відтворено церемонію козацьких обрядів.
На Свято Покрови відбулось урочисте прийняття до лав Козацького Товариства нових козаків (дивиться відео) Такі події значні потрібно показувати. До козаків «Поліської Січі» без випробувального терміну приймаються виключно воїни АТО, всі інші деякий час доводили своє право бути прийнятими до Козацького Товариства. Після урочистостей був великий козацький куліш.
Декілька слів про можливості козацького руху в Україні та на Житомирщині
До лав козаків вступають звичайні люди (не представники влада) різних професій. Найголовніше, що об’єднує всіх цих людей – величезна любов до рідної землі – до України. Починаючи з 1000 років назад і до наших часів козаки завжди відстоювали територіальну цілісність України, відбудовували Країну, відстоювали свою землю, віру, захищали свій народ. За радянських часів влада намагалась знищити під корінь дух українського козацтва. Да і сьогодні дехто обзиває козаків «ряженими» та інш.
Хоча козаки мають свою форму парадну - однострій та польову. Більшість козаків побували на фронті, мають бойові нагороди, дехто має нагороди за власні заслуги перед Державою. На початку 2014 року на виїздах з Житомира козаки цілодобово стояли на блок-постах, охороняючи Житомир, приймали участь в Революції Гідності, потім йшли на фронт. Це по-справжньому великі та прекрасні люди, справжні патріоти, але, чомусь, козацтву заборонили брати участь у виборах.
Нагадаю одну з славних історій козацтва на Житомирщині. В 1651 році Паволоцький козацький полк брав участь у битві з польсько-литовськими агресорами у складі армії Богдана Хмельницького. Богуном був виданий наказ козакам Павлоцького полку – захищати міст та переправу через річку.
Вони стояли на смерть ці 300 козаків з Житомирщини, але міст та переправу ворогу не віддали ціною свого життя, та всі до одного загинули. Під Берестечком нашим славним землякам стоїть пам’ятник. У цьому році раку із землею та останками наших Паволоцьких козаків, що зберігались у місцевій церкві, повернули додому до Паволочі, де були передані місцевому старості та нащадкам. У Паволочі зараз стоїть пам’ятник Богдану Хмельницькому, котрий 7 разів був там.
Пам’ятник гетьману Івану Виговському в його родовому селі Вигові, що на Коростенщині, поставили козаки. І пам’ятник гетьману Самойловичу в його родовому селі Ходоркові на Попільнянщині також поставили козаки.
З усім козацьким товариством генерал-осавул
Отаман «Поліської Січі» Олександр Коцюбко
Козаки поклали квіти до монументу
В 1651 році Паволоцький козацький полк брав участь у битві