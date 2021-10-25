В Житомире автобус провалился под асфальт. Там ремонтировали дорогу в прошлом году. ФОТО

В Житомире на улице Большой Бердичевской под асфальт провалился рейсовый автобус №115, который двигался в направлении центра города.
Инцидент произошел вечером 24 октября вблизи перекрестка с ул. Гагарина.
Фото с места события опубликовал сайт "Перший житомирський
".
Судя по фотографиям, среди дорожного покрытия образовались трещины. Автобус застрял в них задними колесами и не смог продолжить движение.
На место происшествия вызвали спасатели. Работники ГСЧС вытащили транспортное средство.
В настоящее время посреди ул. Большая Бердичевская огромная яма.
Капремонт за 22 миллиона
Капитальный ремонт участка улицы от ул. Довженко до перекрестка ул. Льва Толстого и ул. Жуйко проходил в прошлом году в рамках президентской программы "Большое строительство".
За ремонт 600 метров ул. Большой Бердичевской ОГА заплатила ООО "Міттел" 22,6 млн грн
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