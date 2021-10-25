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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 25 » 09:17:08

В Житомире автобус провалился под асфальт. Там ремонтировали дорогу в прошлом году. ФОТО

Вчера, 09:17:08 2725 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире автобус провалился под асфальт. Там ремонтировали дорогу в прошлом году. ФОТО

 В Житомире на улице Большой Бердичевской под асфальт провалился рейсовый автобус №115, который двигался в направлении центра города.

Инцидент произошел вечером 24 октября вблизи перекрестка с ул. Гагарина.

Фото с места события опубликовал сайт "Перший житомирський".









Судя по фотографиям, среди дорожного покрытия образовались трещины. Автобус застрял в них задними колесами и не смог продолжить движение.

На место происшествия вызвали спасатели. Работники ГСЧС вытащили транспортное средство.

В настоящее время посреди ул. Большая Бердичевская огромная яма.



Фото: pzhytomyr


Капремонт за 22 миллиона


Капитальный ремонт участка улицы от ул. Довженко до перекрестка ул. Льва Толстого и ул. Жуйко проходил в прошлом году в рамках президентской программы "Большое строительство".

За ремонт 600 метров ул. Большой Бердичевской ОГА заплатила ООО "Міттел" 22,6 млн грн.




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Тэги: автобус, Житомир, асфальт
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Комментариев: 2
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1 Name Surname (viewer)   • 10:28:11, Вчера [Материал]

Був капітальний ремонт дороги, а не капітальна заміна комунікацій під дорогою.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:37:15, Вчера [Материал]

автобус был перегруженный
хватит убивать дороги перегрузом
с газелями такого бы не случилось....
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