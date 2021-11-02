На Житомирщине за неделю существенно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Житомирской области в течение недели, с 25 по 31 октября, гриппом и ОРВИ заболели почти 13 тысяч жителей. Это на 15% больше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр
.
"За период с 25 по 31 октября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12 810 жителей Житомирщины, что на 14,8% больше, чем за предыдущую неделю. Интенсивный показатель составляет 1065,2 на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости достиг очень высокого уровня интенсивности. Рост заболеваемости произошел за счет взрослого населения области"
, – говорится в сообщении.
Среди новых больных – 4 499 детей. Самый высокий показатель заболеваемости среди детей до четырех лет и среди подростков 15-17 лет. Дети составляют 35,1% всех больных.
С 25 по 31 октября заболели 8 311 взрослых. Среди взрослых самая высокая заболеваемость в возрастной группе 18-29 лет.
Госпитализировали 725 больных, среди которых 123 ребенка.
По состоянию на 1 ноября в области вакцинировано от гриппа всего 148 человек.