Житомирскую областную больницу готовят к масштабной реконструкции: только проект обойдется в 17 млн грн

В Житомире намерены реконструировать областную больницу им. Гербачевского. На портале Prozorro объявлен тендер на изготовление проектно-сметной документации.
Согласно проектной документации
, в больнице хотят обновить 5 лечебных корпусов и административно-хозяйственные здания.
Проектировщик должен предусмотреть: утепление фасадов, ремонт входных групп, замену окон и дверей, ремонт кровли, установку новых лифтов, замену инженерных сетей, замену сантехники, устройство вентиляции и кондиционирования, ремонт внутренних помещений, устройство системы пожарной сигнализации, установку технологического оборудования, ремонт наружных сетей, устройство тротуаров и проездов, строительство вертолетной площадки.
1 ноября прошел аукцион по определению подрядчика. Минимальную сумму за изготовление проекта – 16 млн 990 тыс. грн – предложило ООО "Будівельний Альянс Монтажпроект".
В случае заключения договора компания должна изготовить проект до 1 апреля 2022 года.
ООО "Будівельний Альянс Монтажпроект"
– зарегистрировано в Житомире в 2018 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем является Роман Гринкевич. Уставный капитал – 500 000 грн.