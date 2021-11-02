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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 2 » 11:34:38

Житомирскую областную больницу готовят к масштабной реконструкции: только проект обойдется в 17 млн грн

Сегодня, 11:34:38 750 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирскую областную больницу готовят к масштабной реконструкции: только проект обойдется в 17 млн грн

 В Житомире намерены реконструировать областную больницу им. Гербачевского. На портале Prozorro объявлен тендер на изготовление проектно-сметной документации.

Согласно проектной документации, в больнице хотят обновить 5 лечебных корпусов и административно-хозяйственные здания.

Проектировщик должен предусмотреть: утепление фасадов, ремонт входных групп, замену окон и дверей, ремонт кровли, установку новых лифтов, замену инженерных сетей, замену сантехники, устройство вентиляции и кондиционирования, ремонт внутренних помещений, устройство системы пожарной сигнализации, установку технологического оборудования, ремонт наружных сетей, устройство тротуаров и проездов, строительство вертолетной площадки.




1 ноября прошел аукцион по определению подрядчика. Минимальную сумму за изготовление проекта – 16 млн 990 тыс. грн – предложило ООО "Будівельний Альянс Монтажпроект".

В случае заключения договора компания должна изготовить проект до 1 апреля 2022 года.

ООО "Будівельний Альянс Монтажпроект" – зарегистрировано в Житомире в 2018 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем является Роман Гринкевич. Уставный капитал – 500 000 грн.


Тэги: Проект, реконструкция, тендер, областная больница
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:41:47, Сегодня [Материал]

Какое "счастье " кому-то перепало. 17 лямов
Leonkrot
2 Виктор (Leonkrot)   • 15:50:33, Сегодня [Материал]

лучше бы нормальное оборудование купили, вот так случилось что попал в Чехии больницу, нету там таких ремонтов совок еще, зато все оборудование по последнему слову техники
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