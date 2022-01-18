Стало известно, сколько будет стоить реконструкция Житомирской областной больницы

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию областной клинической больницы им. Гербачевского.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 791,6 млн гривен.
По условиям технического задания, в больнице должны утеплить фасады, отремонтировать входные группы, заменить окна и двери, провести ремонт кровли, установить новые лифты, заменить инженерные сети, сантехнику, установить систему вентиляции и кондиционирования, провести ремонт внутренних помещений, установить системы пожарной сигнализации и технологическое оборудование, отремонтировать наружные сети, тротуары, проезды и построить вертолетную площадку.
Провести все работы в больнице подрядчик должен до 31 декабря 2023 года.
Тендерные предложения принимаются до 17 февраля. Аукцион состоится 24 марта.
Как сообщал «Журнал Житомира
», за изготовление проектно-сметной документации для реконструкции областной больницы заплатили 17 млн грн
.