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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 18 » 13:20:20

Стало известно, сколько будет стоить реконструкция Житомирской областной больницы

Сегодня, 13:20:20 568 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стало известно, сколько будет стоить реконструкция Житомирской областной больницы

 Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию областной клинической больницы им. Гербачевского.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 791,6 млн гривен.



По условиям технического задания, в больнице должны утеплить фасады, отремонтировать входные группы, заменить окна и двери, провести ремонт кровли, установить новые лифты, заменить инженерные сети, сантехнику, установить систему вентиляции и кондиционирования, провести ремонт внутренних помещений, установить системы пожарной сигнализации и технологическое оборудование, отремонтировать наружные сети, тротуары, проезды и построить вертолетную площадку.

Провести все работы в больнице подрядчик должен до 31 декабря 2023 года.

Тендерные предложения принимаются до 17 февраля. Аукцион состоится 24 марта.

Как сообщал «Журнал Житомира», за изготовление проектно-сметной документации для реконструкции областной больницы заплатили 17 млн грн.




Тэги: областная больница, реконструкция, тендер
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