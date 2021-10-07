Кинотеатр «Жовтень» хотят реконструировать: горсовет заказал проект за 1 млн грн

Управление капитального строительство объявило тендер на проектные работы по реконструкции кинотеатра "Жовтень". Ожидаемая стоимость изготовления проектно-сметной документации - 1 млн грн
.
Согласно техническому заданию, в проекте должны предусмотреть помещение кинозала с большим светодиодным экраном и сценой для выступлений коллективов. Также будут комнаты для кружков, зал для семинаров и конференций.
Пол в помещении должен быть в трех уровнях, с возможностью разделения на зоны для проведения различных культурных мероприятий и выставок.
Обновленное помещение должно быть утепленным, однако максимально сохранить мозаику на фасаде и стенах.
Стоимость реконструкции будет известна только после изготовления проектной документации. Проведение ремонтных работ планируется на следующий год. Об этом в комментарии 1.zt.ua
сообщил начальник управления капитального строительства Вячеслав Глазунов.
"Миллион гривен из областной субвенции выделили на разработку проектной документации. В следующем году планируем реконструкцию. Уже подали заявление на программу президента по реконструкции домов культуры и кинотеатров", - сказал Глазунов.
Кинотеатр "Жовтень" расположен на площади имени Королёва и построен по типовому архитектурному проекту в 60-х годах. В настоящее время здание морально устарело и не выполняет функций кинотеатра. Большая часть помещений используется не по назначению. О реконструкции кинотеатра говорят не один год. В ноябре 2016 года был проведен конкурс
на лучшую концепцию реконструкции кинотеатра "Жовтень" в арт-центр.