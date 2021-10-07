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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 7 » 16:58:58

Кинотеатр «Жовтень» хотят реконструировать: горсовет заказал проект за 1 млн грн

Сегодня, 16:58:58 118 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кинотеатр «Жовтень» хотят реконструировать: горсовет заказал проект за 1 млн грн

 Управление капитального строительство объявило тендер на проектные работы по реконструкции кинотеатра "Жовтень". Ожидаемая стоимость изготовления проектно-сметной документации - 1 млн грн.

Согласно техническому заданию, в проекте должны предусмотреть помещение кинозала с большим светодиодным экраном и сценой для выступлений коллективов. Также будут комнаты для кружков, зал для семинаров и конференций.

Пол в помещении должен быть в трех уровнях, с возможностью разделения на зоны для проведения различных культурных мероприятий и выставок.

Обновленное помещение должно быть утепленным, однако максимально сохранить мозаику на фасаде и стенах.

Стоимость реконструкции будет известна только после изготовления проектной документации. Проведение ремонтных работ планируется на следующий год. Об этом в комментарии 1.zt.ua сообщил начальник управления капитального строительства Вячеслав Глазунов.
 

"Миллион гривен из областной субвенции выделили на разработку проектной документации. В следующем году планируем реконструкцию. Уже подали заявление на программу президента по реконструкции домов культуры и кинотеатров", - сказал Глазунов.


Кинотеатр "Жовтень" расположен на площади имени Королёва и построен по типовому архитектурному проекту в 60-х годах. В настоящее время здание морально устарело и не выполняет функций кинотеатра. Большая часть помещений используется не по назначению. О реконструкции кинотеатра говорят не один год. В ноябре 2016 года был проведен конкурс на лучшую концепцию реконструкции кинотеатра "Жовтень" в арт-центр.
Тэги: Проект, тендер, кинотеатр Жовтень, реконструкция
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:39:28, Сегодня [Материал]

Для чего реконструировать? Вы ведь с такого красивого кинотеатра сделали базар! Для кого вы хотите его реконструировать? Сухомлин забрал кинотеатр Украину, Розенблат гостинницу Житомир, Зубко санаторий Лесная Сказка тоже после ремонта 70 миллионов народных втюхали и теперь в собственности.
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