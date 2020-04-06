Народный депутат 8-го созыва Борислав Розенблат показал, как после реконструкции будет выглядеть бывший коммунальный отель "Житомир".
Рендеры проекта Розенблат опубликовал 6 апреля на своей Facebook-странице
.
Как сообщал "ЖЖ
", отель "Житомир" продали на аукционе частному акционерному обществу "Фаворит Компани" за 60 млн грн
.
Позже появилась информация, что на базе бывшего коммунального отеля будет создан отель под брендом MOI
. Новый проект после реконструкции должен соединить в себе четыре функции: трехзвездочный отель, апартаменты, коворкинг с оборудованием для конференций и детский центр.
На первом этаже предложены лаунж-зона, рестораны и кафе, игровая зона, часть площади (около 500-600 кв.м) рассматриваются под ритейл, какой именно, сейчас обсуждается. На втором и третьем этажах будут коворкинг и конференц-залы. Общая вместимость конференц-зон будет составлять до 200 человеко-мест.
С четвертого по восьмой этаж разместятся номера и апартаменты, в общем 145 комнат в четырех категориях, рассчитанные на более 350 гостей.
Как после реконструкции будет выглядеть бывший коммунальный отель «Житомир». ФОТО