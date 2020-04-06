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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 6 » 11:14:04

Как после реконструкции будет выглядеть бывший коммунальный отель «Житомир». ФОТО

Сегодня, 11:25:53 1419 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как после реконструкции будет выглядеть бывший коммунальный отель «Житомир». ФОТО

 Народный депутат 8-го созыва Борислав Розенблат показал, как после реконструкции будет выглядеть бывший коммунальный отель "Житомир".

Рендеры проекта Розенблат опубликовал 6 апреля на своей Facebook-странице.

Как сообщал "ЖЖ", отель "Житомир" продали на аукционе частному акционерному обществу "Фаворит Компани" за 60 млн грн.

Позже появилась информация, что на базе бывшего коммунального отеля будет создан отель под брендом MOI. Новый проект после реконструкции должен соединить в себе четыре функции: трехзвездочный отель, апартаменты, коворкинг с оборудованием для конференций и детский центр.

На первом этаже предложены лаунж-зона, рестораны и кафе, игровая зона, часть площади (около 500-600 кв.м) рассматриваются под ритейл, какой именно, сейчас обсуждается. На втором и третьем этажах будут коворкинг и конференц-залы. Общая вместимость конференц-зон будет составлять до 200 человеко-мест.

С четвертого по восьмой этаж разместятся номера и апартаменты, в общем 145 комнат в четырех категориях, рассчитанные на более 350 гостей.











Тэги: отель Житомир, Розенблат, реконструкция, Проект
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 14:12:20, Сегодня [Материал]
0

Розенблат и его Фаворит что до сегодня сделали хорошего для города, а не для себя лично? Так вот. И не сделают. Доказано домом обуви. Не могут люди с домами и семьями в другой стране что-то здесь делать толковое. Временщики и хапуги.
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