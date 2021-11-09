На Житомирщине продолжается строительство развязки, которая станет частью пути Киев – Кишинев. ФОТО

На автодороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский в пригороде Бердичева продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки. Подробно о выполненных работах рассказали в Службе автомобильных дорог.
"Сооружен путепровод во втором уровне транспортного пересечения: смонтированы балки, проведено армирование, забетонирована монолитная плита и переходные плиты, установлено барьерное ограждение", – информирует САД.
В настоящее время ведутся работы по устройству слоев дорожного покрытия на подходах к путепроводу и проездам, ведутся земляные работы.
"Реализация данного проекта позволит улучшить безопасность движения, разгрузить направление за счет перераспределения транспорта, качественно его улучшить и значительно сократить время путешествия"
, – рассказывают дорожники.
Напомним, транспортная развязка вблизи Бердичева является частью нового маршрута между двумя столицами
– Киев и Кишинев. На территории Украины маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области.