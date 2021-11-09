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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 9 » 12:58:48

На Житомирщине продолжается строительство развязки, которая станет частью пути Киев – Кишинев. ФОТО

Сегодня, 12:58:48 196 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине продолжается строительство развязки, которая станет частью пути Киев – Кишинев. ФОТО

 На автодороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский в пригороде Бердичева продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки. Подробно о выполненных работах рассказали в Службе автомобильных дорог.
 

"Сооружен путепровод во втором уровне транспортного пересечения: смонтированы балки, проведено армирование, забетонирована монолитная плита и переходные плиты, установлено барьерное ограждение", – информирует САД.


В настоящее время ведутся работы по устройству слоев дорожного покрытия на подходах к путепроводу и проездам, ведутся земляные работы.

"Реализация данного проекта позволит улучшить безопасность движения, разгрузить направление за счет перераспределения транспорта, качественно его улучшить и значительно сократить время путешествия", – рассказывают дорожники.

Напомним, транспортная развязка вблизи Бердичева является частью нового маршрута между двумя столицами – Киев и Кишинев. На территории Украины маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области.












 
Тэги: строительство, развязка, сад, Житомирщина
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