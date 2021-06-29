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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 29 » 10:11:40

Как на Житомирщине строят транспортную развязку: Укравтодор обнародовал фото

Сегодня, 10:11:40 4629 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как на Житомирщине строят транспортную развязку: Укравтодор обнародовал фото

 В Житомирской области на автодороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский вблизи города Бердичев строится транспортная развязка в двух уровнях.

По информации Укравтодора, дорожники уже устроили монолитные стойки и опоры, а также смонтировали ригели для будущего путепровода.

Сейчас продолжается отсыпка земляного полотна.

Подрядчик: ЧП "Автомагистраль". Стоимость работ по договору - 273 млн гривен.

Напомним, развязка станет частью нового маршрута Киев - Кишинев. Он будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области и станет оптимальным для путешествия в Молдову в обход непризнанной Приднестровской республики.











Фото: Укравтодор
Тэги: развязка, Житомирщина, строительство
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