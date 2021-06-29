Как на Житомирщине строят транспортную развязку: Укравтодор обнародовал фото

В Житомирской области на автодороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский вблизи города Бердичев строится транспортная развязка в двух уровнях.
По информации Укравтодора
, дорожники уже устроили монолитные стойки и опоры, а также смонтировали ригели для будущего путепровода.
Сейчас продолжается отсыпка земляного полотна.
Подрядчик: ЧП "Автомагистраль". Стоимость работ по договору - 273 млн гривен.
Напомним, развязка станет частью нового маршрута Киев - Кишинев
. Он будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области и станет оптимальным для путешествия в Молдову в обход непризнанной Приднестровской республики.
Фото: Укравтодор