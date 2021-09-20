Более 300 тыс. грн украли при строительстве спортплощадки на Житомирщине

В Житомирской области во время строительства спортивной площадки подрядчик присвоил более 300 тыс. грн бюджетных средств. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
Следствием установлено, что в декабря 2017 года предприниматель из Житомира выполнял подрядные работы по строительству площадки для мини-футбола в пгт Червоное на сумму более 1,4 млн грн и завысил стоимость проведенных работ на 334 тыс. грн.
"Подрядчик из корыстных побуждений к выполнению работ привлек своего знакомого предпринимателя, вступив с ним в преступный сговор. Так, действуя совместно, они внесли недостоверные сведения в официальные документы об объемах израсходованного материала и проведенных работ, завысив их стоимость на сумму почти 334 тыс. грн. Соответственно предпринимателям из бюджета было излишне перечислено указанную сумму, которую они присвоили", - добавили в прокуратуре.
Двум предпринимателям сообщено о подозрении в служебном подлоге и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Досудебное расследование при процессуальном руководстве окружной прокуратуры проводит Бердичевский райотдел полиции.