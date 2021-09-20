Более 300 тыс. грн украли при строительстве спортплощадки на Житомирщине

"Подрядчик из корыстных побуждений к выполнению работ привлек своего знакомого предпринимателя, вступив с ним в преступный сговор. Так, действуя совместно, они внесли недостоверные сведения в официальные документы об объемах израсходованного материала и проведенных работ, завысив их стоимость на сумму почти 334 тыс. грн. Соответственно предпринимателям из бюджета было излишне перечислено указанную сумму, которую они присвоили", - добавили в прокуратуре.