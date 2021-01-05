Дорожники предупреждают водителей: на трех трассах Житомирщины латают ямы

В Житомирской области на трех автодорогах М-06, М-21 и Р-18 проводится ликвидация ям холодным асфальтобетоном. Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Работы по аварийному ремонту устраняют дефекты, в соответствии с технологиями, погодными условиями и масштабами поражения. Зимой и в начале весны, когда среднесуточная температура ниже 10 градусов тепла работают с холодным асфальтобетоном. Главная задача аварийного ремонта: обеспечить проезд, сохранить дороги до начала капитального или текущего ремонтов", - объясняют дорожники.
Сейчас подрядные организации работают на дорогах М-06 Киев-Чоп и М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище.
"Водители, будьте внимательны при движении в направлении города Бердичев, Коростень (М-21), города Коростышев и Новоград-Волынский (М-06) и в направлении пгт Попельня (Р-18)"
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