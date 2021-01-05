Дорожники предупреждают водителей: на трех трассах Житомирщины латают ямы

"Работы по аварийному ремонту устраняют дефекты, в соответствии с технологиями, погодными условиями и масштабами поражения. Зимой и в начале весны, когда среднесуточная температура ниже 10 градусов тепла работают с холодным асфальтобетоном. Главная задача аварийного ремонта: обеспечить проезд, сохранить дороги до начала капитального или текущего ремонтов", - объясняют дорожники.