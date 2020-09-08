Ждут президента: в поселке под Житомиром ночью срочно латали ямы. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября собрался с визитом в Житомирскую область. В связи с этим в одном из поселков начали срочно латать дороги в темное время суток.
Кадры, как дорожные службы проводят ремонт в поселке Озерное, опубликовал в группе "Здравствуй, Озерное!" в Facebook Сергей Горбатюк
.
"Завтра приезжает Владимир Александрович, поэтому срочно нужно залатать ямы по колено"
, - прокомментировал автор ролика.
Как сообщалось, 8 сентября в Житомирскую область
с рабочей поездкой прибудет глава государства Владимир Зеленский.
Предполагается, что президент осмотрит объекты программы "Большое строительство".