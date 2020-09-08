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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 8 » 08:03:13

Ждут президента: в поселке под Житомиром ночью срочно латали ямы. ВИДЕО

Вчера, 08:12:13 3130 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ждут президента: в поселке под Житомиром ночью срочно латали ямы. ВИДЕО

 Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября собрался с визитом в Житомирскую область. В связи с этим в одном из поселков начали срочно латать дороги в темное время суток.

Кадры, как дорожные службы проводят ремонт в поселке Озерное, опубликовал в группе "Здравствуй, Озерное!" в Facebook Сергей Горбатюк.

"Завтра приезжает Владимир Александрович, поэтому срочно нужно залатать ямы по колено", - прокомментировал автор ролика.

Как сообщалось, 8 сентября в Житомирскую область с рабочей поездкой прибудет глава государства Владимир Зеленский.

Предполагается, что президент осмотрит объекты программы "Большое строительство".
 
Тэги: Житомирщина, ремонт дорог, Зеленский
Комментариев: 2
RaID
1 Сергій (RaID)   • 11:26:19, Вчера [Материал]
+2

Так ось ти яке "велике" будівництво. Бо більшість великого будівництва була начата ще за його попередників, а деякі і до їх попередників, він власне і сам це недавно визнав.
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:47:58, Вчера [Материал]
0

"Який гарант, таке й будівництво!"
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