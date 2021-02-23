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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 23 » 09:49:44

Житомирщина получит 600 миллионов на ремонт дорог госзначения: что отремонтируют

Вчера, 10:03:44 2077 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина получит 600 миллионов на ремонт дорог госзначения: что отремонтируют

 Кабинет Министров утвердил финансирование на строительство и ремонт государственных дорог из спецфонда госбюджета. Житомирская область получит в этом году на ремонты 603,6 млн гривен. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.

«Кабинет Министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог госзначения на текущий год и объем бюджетных средств для их финансирования по бюджетной программе 3111020 "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения"», - говорится в сообщении.

По информации САД, внимание сосредоточено на:
 
  • Строительство транспортной развязки на а/д М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский км 214+223; завершение работ по реконструкции дорожного покрытия пути М-21 в Коростенском районе с 22 по 41 километр, капитальный ремонт моста в городе Овруч. Начнется и новый ремонт участков в Коростенском, Черняховском и Житомирском районах на а/д М-21.
  • Капитальный ремонт М-06 Киев-Чоп (подъезд к г. Житомиру со стороны г. Львова).
  • Строительство путепровода через железную дорогу на а/д Н-03 Житомир - Черновцы км 57+058 и реконструкцию и капремонт покрытия дороги Н-03 Житомир - Черновцы от Чуднова к границе с Хмельницкой областью.
  • Капремонт участков пути Н-02 / М-06 Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев - Софиевка в Ружинском и Любарском районе, капитальный ремонт путепровода через железную дорогу и двух мостов.
  • Завершение капремонта моста через реку Случь на а/д Р-49 Васьковичи - Шепетовка и ремонт участка дороги рядом.
  • Текущий средний ремонт а/д Т-06-11 Ставище - Брусилов - Попельня и моста в пгт Корнин.

Также предусмотрен ремонт участков дорог Т-06-05 КПП «Майдан Копищенский» - Олевск - Емильчино - / Р-49 / Т-06-08 Малин - Кочеров, Т-06-12 Новоград-Волынский - Полонное - Староконстантинов, Т-23-09 Шепетовка - Чуднов - Бердичев, Т-06-01 Барановка - Высокая Печь.

Кроме того, предусмотрено установить 3 системы мониторинга за состоянием дорог и условиями движения (две на а/д М-21 и одну на а/д М-06).
Тэги: ремонт дорог, Житомирщина
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Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:36:05, Вчера [Материал]

Просрут...
dakar
2 Инспектор Кранник (dakar)   • 21:45:55, Вчера [Материал]

Попельнянскую трассу опять не ремонтируют? Там уже весь асфальт слез.
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