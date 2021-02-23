Житомирщина получит 600 миллионов на ремонт дорог госзначения: что отремонтируют

Кабинет Министров утвердил финансирование на строительство и ремонт государственных дорог из спецфонда госбюджета. Житомирская область получит в этом году на ремонты 603,6 млн гривен. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог
в Житомирской области.
«Кабинет Министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог госзначения на текущий год и объем бюджетных средств для их финансирования по бюджетной программе 3111020 "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения"»
, - говорится в сообщении.
По информации САД, внимание сосредоточено на:
- Строительство транспортной развязки на а/д М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский км 214+223; завершение работ по реконструкции дорожного покрытия пути М-21 в Коростенском районе с 22 по 41 километр, капитальный ремонт моста в городе Овруч. Начнется и новый ремонт участков в Коростенском, Черняховском и Житомирском районах на а/д М-21.
- Капитальный ремонт М-06 Киев-Чоп (подъезд к г. Житомиру со стороны г. Львова).
- Строительство путепровода через железную дорогу на а/д Н-03 Житомир - Черновцы км 57+058 и реконструкцию и капремонт покрытия дороги Н-03 Житомир - Черновцы от Чуднова к границе с Хмельницкой областью.
- Капремонт участков пути Н-02 / М-06 Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев - Софиевка в Ружинском и Любарском районе, капитальный ремонт путепровода через железную дорогу и двух мостов.
- Завершение капремонта моста через реку Случь на а/д Р-49 Васьковичи - Шепетовка и ремонт участка дороги рядом.
- Текущий средний ремонт а/д Т-06-11 Ставище - Брусилов - Попельня и моста в пгт Корнин.
Также предусмотрен ремонт участков дорог Т-06-05
КПП «Майдан Копищенский» - Олевск - Емильчино - / Р-49 / Т-06-08
Малин - Кочеров, Т-06-12
Новоград-Волынский - Полонное - Староконстантинов, Т-23-09
Шепетовка - Чуднов - Бердичев, Т-06-01
Барановка - Высокая Печь.
Кроме того, предусмотрено установить 3 системы мониторинга за состоянием дорог и условиями движения (две на а/д М-21 и одну на а/д М-06).