На Житомирщине за 250 миллионов отремонтируют участок трассы Р-49

В 2021 году в Житомирской области будет продолжен ремонт автодороги Васьковичи - Шепетовка. Речь идет о 6-ти километров отрезке трассы трассы между селами Чижовка и Наталовка Новоград-Волынского района.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Для проведения работ по капитальному ремонту уже подписан договор. Работы будут начаты с приходом соответствующих погодных условий. Подрядная организация: ЧП "Автомагистраль", - информирует САД.
Стоимость ремонта - 248 млн 843 тыс. гривен. Все работы должны завершить до конца 2021 года.
Напомним, что на автомобильной дороге регионального значения Р-49 продолжается капитальный ремонт моста через реку Случь
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