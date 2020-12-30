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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 30 » 15:15:57

На Житомирщине за 250 миллионов отремонтируют участок трассы Р-49

Вчера, 15:44:57 1990 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине за 250 миллионов отремонтируют участок трассы Р-49

 В 2021 году в Житомирской области будет продолжен ремонт автодороги Васьковичи - Шепетовка. Речь идет о 6-ти километров отрезке трассы трассы между селами Чижовка и Наталовка Новоград-Волынского района.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"Для проведения работ по капитальному ремонту уже подписан договор. Работы будут начаты с приходом соответствующих погодных условий. Подрядная организация: ЧП "Автомагистраль", - информирует САД.


Стоимость ремонта - 248 млн 843 тыс. гривен. Все работы должны завершить до конца 2021 года.

Напомним, что на автомобильной дороге регионального значения Р-49 продолжается капитальный ремонт моста через реку Случь.
Тэги: ремонт дорог, Житомирщина
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