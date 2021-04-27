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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 27 » 09:46:01

На Житомирщине подрядчик некачественно отремонтировал дорогу и украл более 300 тыс. грн

Сегодня, 09:56:01 316 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине подрядчик некачественно отремонтировал дорогу и украл более 300 тыс. грн

 Во время ремонта дороги в городе Барановка Житомирской области подрядчик украл почти 340 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира" сообщает областная прокуратура, которая требует возместить в бюджет убытки.

"Установлено, что в 2018 году горсоветом заключен с региональным филиалом областного автодорожного предприятия договор на выполнение капитального ремонта дороги в г. Барановка на сумму более 900 тыс. грн. По заключению проведенных экспертиз установлено, что значительный объем работ выполнен некачественно. Однако подрядчиком в свое время были составлены соответствующие акты, в которые внесены недостоверные сведения о том, что выполненный ремонт дороги соответствует техническим требованиям проекта работ", - информирует ведомство.

По информации прокуратуры, вследствие этого исполнителю из бюджета было необоснованно выплачено 338 тыс. грн.

В настоящее время по иску окружной прокуратуры Хозяйственным судом Житомирской области открыто производство и осуществляется его рассмотрение. Также продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, на Житомирщине подрядчик при реконструкции спортплощадки украл 340 тыс. грн.
Тэги: Житомирщина, ремонт дорог, подрядчик
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:39:55, Сегодня [Материал]

Как то и не удивительно. Разве по другому могло быть??
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