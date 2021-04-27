На Житомирщине подрядчик некачественно отремонтировал дорогу и украл более 300 тыс. грн

Во время ремонта дороги в городе Барановка Житомирской области подрядчик украл почти 340 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает областная прокуратура, которая требует возместить в бюджет убытки.
"Установлено, что в 2018 году горсоветом заключен с региональным филиалом областного автодорожного предприятия договор на выполнение капитального ремонта дороги в г. Барановка на сумму более 900 тыс. грн. По заключению проведенных экспертиз установлено, что значительный объем работ выполнен некачественно. Однако подрядчиком в свое время были составлены соответствующие акты, в которые внесены недостоверные сведения о том, что выполненный ремонт дороги соответствует техническим требованиям проекта работ"
, - информирует ведомство.
По информации прокуратуры, вследствие этого исполнителю из бюджета было необоснованно выплачено 338 тыс. грн.
В настоящее время по иску окружной прокуратуры Хозяйственным судом Житомирской области открыто производство и осуществляется его рассмотрение. Также продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Напомним, на Житомирщине подрядчик при реконструкции спортплощадки украл 340 тыс. грн
.