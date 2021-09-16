В Житомирской области подрядчик украл на ремонте дорог почти миллион гривен

В Житомирской области полицейские разоблачили растрату бюджетных средств при ремонте дорог. Установлено, что подрядчику переплатили почти миллион гривен.
"В 2018 году проводилось грейдирование и ремонт уличных дорог в селах Харитоновка, Мамрин, Рудня и Смоловка. Их результаты оформлялись соответствующими актами и справками. Однако назначенные следователями и проведенные экспертами строительно-технические экспертизы показали значительное завышение объемов фактически выполненных работ и затрат на них"
- информирует полиция Житомирской области
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В 8 случаях речь идет о внесении заведомо ложных сведений в официальные документы, что и привело к безосновательным выплатам на счета предприятия-подрядчика 958 524 гривен.
Следователи сообщили 62-летнему мужчине о том, что он обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.