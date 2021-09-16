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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 16 » 10:21:42

В Житомирской области подрядчик украл на ремонте дорог почти миллион гривен

Сегодня, 10:21:42 865 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области подрядчик украл на ремонте дорог почти миллион гривен

 В Житомирской области полицейские разоблачили растрату бюджетных средств при ремонте дорог. Установлено, что подрядчику переплатили почти миллион гривен.

"В 2018 году проводилось грейдирование и ремонт уличных дорог в селах Харитоновка, Мамрин, Рудня и Смоловка. Их результаты оформлялись соответствующими актами и справками. Однако назначенные следователями и проведенные экспертами строительно-технические экспертизы показали значительное завышение объемов фактически выполненных работ и затрат на них" - информирует полиция Житомирской области.

В 8 случаях речь идет о внесении заведомо ложных сведений в официальные документы, что и привело к безосновательным выплатам на счета предприятия-подрядчика 958 524 гривен.

Следователи сообщили 62-летнему мужчине о том, что он обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Тэги: подрядчик, ремонт дорог, Житомирщина
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:51:06, Сегодня [Материал]

ай какой злой "подрядчик"
хорошо, что тот кто принимал работу ни в чём не виноват
а акт подписал просто по-дружески и никакой коррупции...
briz
2 aleks (briz)   • 11:46:21, Сегодня [Материал]

А дорога построена? а то бывало дороги нет и денег нет...
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