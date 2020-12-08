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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 8 » 09:55:06

«Велике будівництво»: на Житомирщине после ремонта асфальт дал трещины и покрылся буграми. ВИДЕО

Вчера, 10:04:14 4656 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Велике будівництво»: на Житомирщине после ремонта асфальт дал трещины и покрылся буграми. ВИДЕО

 В городе Новоград-Волынский подрядчик за свои деньги перерабатывает дорогу на улице Соборности, которую несколько недель назад отремонтировал. Ремонт улицы проводят в рамках программы "Велике будівництво".

После первого ремонта асфальт дал трещины, на других участках образовались бугры, информирует "Суспільне".
 

"Техническим надзором были приостановлены все работы, отмечаются недостатки, указано, какие именно и в какие сроки их нужно устранить. Поэтому сейчас эти недостатки устраняют. После того, как они будут устранены, технический надзор еще раз обследует. На сегодняшний день там отфрезеровано около двух тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и все недостатки будут устранены за счет подрядной организации", - рассказала директор областного департамента регионального развития Инна Хоменко.


Стоимость ремонта составляет 30 миллионов гривен. Местные власти говорят, что никакого влияния на ход ремонта не имеют, ведь заказчик - областная администрация. Единственное, что могут сделать - описать недостатки и передать их в Житомир.
 

"Это произошло из-за того, что по их словам, в асфальтоукладчике вышла из строя виброплита - пошел сбой подогрева и поэтому образовалась пористость. Канализационные люки были подняты ли не на уровень и также после укладки второго слоя асфальтобетонного покрытия обнаружена пористость асфальта и были на нем видно стыки", - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Новоград-Волынского городского совета Александр Богданчук.


Эксперт в сфере транспорта Дмитрий Ткачук говорит, что латание нового асфальта кусками - это не капитальный ремонт.
 

"Теоретически сейчас можно проводить определенные работы, но это уже должен быть асфальт совсем другого типа, это уже должен быть асфальт с пластификаторами, с примесями, в чем я очень сомневаюсь, что кто-то использует такие материалы, потому что они на 20-30 процентов дороже. Латаные штаны никогда новыми не будут - это уже устранение последствий, скорее такой компромиссный согласованный вариант, как выйти из этой ситуации, в которой оказались. Точно это не является оптимальным и удовлетворительным подходом к выполнению работ", - рассказал Ткачук.

 
Напомним, подобная ситуация сложилась в Житомире на улице Киевской. Подрядчик провел ремонт ранее установленных сроков, однако, на некоторых участках дороги работы выполнены некачественно.
 
Тэги: ремонт дорог, Житомирщина, Велике будівництво
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:50:09, Вчера [Материал]
-3

а что вы хотели за лям баксов?
тут хоть островков смерти не налепили
в отличии от Большевицкой в Корике...
Vvvetal
2 Vetal (Vvvetal)   • 11:00:07, Вчера [Материал]
+5

велике крадівництво
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