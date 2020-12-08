«Велике будівництво»: на Житомирщине после ремонта асфальт дал трещины и покрылся буграми. ВИДЕО

"Техническим надзором были приостановлены все работы, отмечаются недостатки, указано, какие именно и в какие сроки их нужно устранить. Поэтому сейчас эти недостатки устраняют. После того, как они будут устранены, технический надзор еще раз обследует. На сегодняшний день там отфрезеровано около двух тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и все недостатки будут устранены за счет подрядной организации", - рассказала директор областного департамента регионального развития Инна Хоменко.

"Это произошло из-за того, что по их словам, в асфальтоукладчике вышла из строя виброплита - пошел сбой подогрева и поэтому образовалась пористость. Канализационные люки были подняты ли не на уровень и также после укладки второго слоя асфальтобетонного покрытия обнаружена пористость асфальта и были на нем видно стыки", - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Новоград-Волынского городского совета Александр Богданчук.

"Теоретически сейчас можно проводить определенные работы, но это уже должен быть асфальт совсем другого типа, это уже должен быть асфальт с пластификаторами, с примесями, в чем я очень сомневаюсь, что кто-то использует такие материалы, потому что они на 20-30 процентов дороже. Латаные штаны никогда новыми не будут - это уже устранение последствий, скорее такой компромиссный согласованный вариант, как выйти из этой ситуации, в которой оказались. Точно это не является оптимальным и удовлетворительным подходом к выполнению работ", - рассказал Ткачук.