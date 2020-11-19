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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 19 » 16:17:06

Подрядчик украл 330 тыс. грн, ремонтируя дороги на Житомирщине: его ждет суд

Сегодня, 16:38:06 618 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подрядчик украл 330 тыс. грн, ремонтируя дороги на Житомирщине: его ждет суд

 В Житомирской области во время ремонта дорог подрядчик незаконно завладел бюджетными средствами в размере более 330 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в Житомирской области прокуратуре.

По данным следствия, в официальные документы были внесены ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ.
 

"В результате во время ремонта пяти улиц города Коростышев, который осуществлялся в течение апреля-августа 2017 года, был превышен объем работ на общую сумму 332 тыс. грн", - информирует ведомство.


С целью возмещения нанесенных убытков на движимое имущество обвиняемого (автомобиль Volkswagen Passat) наложен арест.

Сейчас дело направлено в суд. Публичное обвинение в суде будет осуществлять Коростышевская местная прокуратура.
Тэги: ремонт дорог, Житомирщина, суд
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 17:25:17, Сегодня [Материал]
+1

главное напишите чем закончится эта история
Incola
2 Александр (Incola)   • 17:32:06, Сегодня [Материал]
+2

ну Вы же знаете -суд будет тянуться несколько лет и закончится ничем.
Pound
3 Life is life (Pound)   • 18:48:02, Сегодня [Материал]
0

Якби було, що не вкрали - це було б дивно, а так все, як завжди.
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