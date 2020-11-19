Подрядчик украл 330 тыс. грн, ремонтируя дороги на Житомирщине: его ждет суд

В Житомирской области во время ремонта дорог подрядчик незаконно завладел бюджетными средствами в размере более 330 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в Житомирской области прокуратуре.
По данным следствия, в официальные документы были внесены ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ.
"В результате во время ремонта пяти улиц города Коростышев, который осуществлялся в течение апреля-августа 2017 года, был превышен объем работ на общую сумму 332 тыс. грн", - информирует ведомство.
С целью возмещения нанесенных убытков на движимое имущество обвиняемого (автомобиль Volkswagen Passat) наложен арест.
Сейчас дело направлено в суд. Публичное обвинение в суде будет осуществлять Коростышевская местная прокуратура.