Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Подрядчик украл 330 тыс. грн, ремонтируя дороги на Житомирщине: его ждет суд - 19 Ноября 2020