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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 11 » 10:48:28

Житель села, недовольный ремонтом дорог, высыпал на чиновника ведро со щебнем

Сегодня, 11:23:28 1009 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель села, недовольный ремонтом дорог, высыпал на чиновника ведро со щебнем

 В Житомирском районе предприниматель высыпал в лицо сельскому голове песок со щебнем, травмировав глаза. За содеянное мужчина теперь отвечает в суде.

Как сообщили "Журналу Житомира" в прокуратуре области, такими хулиганскими действиями предприниматель якобы выразил недовольство ремонтом сельских дорог.
 

"Во вторник, 9 июня 2020 года, дело начал рассматривать Житомирский районный суд. Местного 55-летнего предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - говорится в сообщении.


Инцидент произошел в апреле 2020 года возле сельского совета. По данным следствия, частный предприниматель в тот день пришел в здание сельского совета с ведром, наполненным отсевом песка и мелких камней.

"Игнорируя общепринятые нормы поведения в общественном месте и проявляя особую дерзость, высыпал содержимое ведра в лицо председателя сельского совета, причинив ему травмы глаз", - сообщают в прокуратуре.

За содеянное предпринимателю грозит наказание, в частности, штраф до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Тэги: Житомирщина, суд, ремонт дорог, хулиганство
Комментариев: 3
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 12:57:24, Сегодня [Материал]
+5

Система защищает "своих".
Gerhadriger
2 Dark (Gerhadriger)   • 13:49:35, Сегодня [Материал]
+1

А тем временем "Дело депутата Кропачова: расследование ДТП, в котором погибла женщина, продлили еще на полгода"...
Pound
3 Life is life (Pound)   • 14:25:05, Сегодня [Материал]
+1

От дожилися, селянина в суд, а чинуши, що вкрали і розписали на ремонт, щей премію дадуть.
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