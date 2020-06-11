Житель села, недовольный ремонтом дорог, высыпал на чиновника ведро со щебнем

В Житомирском районе предприниматель высыпал в лицо сельскому голове песок со щебнем, травмировав глаза. За содеянное мужчина теперь отвечает в суде.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в прокуратуре области, такими хулиганскими действиями предприниматель якобы выразил недовольство ремонтом сельских дорог.
"Во вторник, 9 июня 2020 года, дело начал рассматривать Житомирский районный суд. Местного 55-летнего предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в апреле 2020 года возле сельского совета. По данным следствия, частный предприниматель в тот день пришел в здание сельского совета с ведром, наполненным отсевом песка и мелких камней.
"Игнорируя общепринятые нормы поведения в общественном месте и проявляя особую дерзость, высыпал содержимое ведра в лицо председателя сельского совета, причинив ему травмы глаз"
, - сообщают в прокуратуре.
За содеянное предпринимателю грозит наказание, в частности, штраф до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.