Работают круглосуточно: на севере Житомирщине продолжается ремонт трассы М-21. ФОТО

На севере Житомирской области, в Овручском районе, в круглосуточном режиме проводится капитальный ремонт участков автодороги М-21. Об этом в соцсети информирует Служба автомобильных дорог (САД).
"Водители, будьте внимательны при движении путем М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Здесь, на Оврутчине, круглосуточно проводятся работы по устройству слоев дорожной одежды. Этому пока способствуют погодные условия. Работы проводятся на участках: км 46-50 и км 29-35 пути", - отмечают дорожники.
Работы на участках выполняет ООО "СП "Автострада" и ЧП "Автомагистраль".
"В местах проведения ремонтных работ следуйте инструкциям дорожных знаков, не превышайте разрешенную скорость и избегайте рискованных маневров"
, - призывает САД.
Напомним, общая стоимость капремонта 19 км трассы М-21 составляет 510 млн 498 тыс. грн
.