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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 15 » 10:07:15

Работают круглосуточно: на севере Житомирщине продолжается ремонт трассы М-21. ФОТО

Сегодня, 10:25:15 342 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работают круглосуточно: на севере Житомирщине продолжается ремонт трассы М-21. ФОТО

 На севере Житомирской области, в Овручском районе, в круглосуточном режиме проводится капитальный ремонт участков автодороги М-21. Об этом в соцсети информирует Служба автомобильных дорог (САД).
 

"Водители, будьте внимательны при движении путем М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Здесь, на Оврутчине, круглосуточно проводятся работы по устройству слоев дорожной одежды. Этому пока способствуют погодные условия. Работы проводятся на участках: км 46-50 и км 29-35 пути", - отмечают дорожники.


Работы на участках выполняет ООО "СП "Автострада" и ЧП "Автомагистраль".

"В местах проведения ремонтных работ следуйте инструкциям дорожных знаков, не превышайте разрешенную скорость и избегайте рискованных маневров", - призывает САД.

Напомним, общая стоимость капремонта 19 км трассы М-21 составляет 510 млн 498 тыс. грн.





Тэги: ремонт дорог, Житомирщина
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