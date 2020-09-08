Президент Украины прилетел в Житомирскую область: стала известна программа визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства
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Президент уже ознакомился с результатами реализации реформы децентрализации в Украине на примере Высоковской ОТГ, где осмотрел местную амбулаторию, спортивную площадку и капитальный ремонт гимназии.
После этого Зеленский примет участие в презентации проекта Стратегии развития Житомирской области до 2027 года. Презентация состоится в университете "Житомирская политехника".
Также президент проверит реализацию в области Национальной программы "Большое строительство". Кроме того, Владимир Зеленский пообщается с представителями сферы культуры.
а может, пан презединт, займетесь делом: обещали кучу иностранных инвестиций, "картошку" посадить (пора уже), навести в стране порядок в разных сферах ... ничего не сделано, к сожалению еще один год потерян...вы обещалкин и пустозвон.
І тільки тому, що очільник ОТГ поза системою і не краде!
Людина на своєму місці і тому у всих на олівці!!