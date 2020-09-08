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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Сентябрь » 8 » 15:30:23

Президент Украины прилетел в Житомирскую область: стала известна программа визита

Вчера, 15:38:23 2644 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Президент Украины прилетел в Житомирскую область: стала известна программа визита

 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Житомирскую область. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент уже ознакомился с результатами реализации реформы децентрализации в Украине на примере Высоковской ОТГ, где осмотрел местную амбулаторию, спортивную площадку и капитальный ремонт гимназии.

После этого Зеленский примет участие в презентации проекта Стратегии развития Житомирской области до 2027 года. Презентация состоится в университете "Житомирская политехника".

Также президент проверит реализацию в области Национальной программы "Большое строительство". Кроме того, Владимир Зеленский пообщается с представителями сферы культуры.
Тэги: рабочий визит, Житомирщина, Президент, Зеленский
Комментариев: 7
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 15:56:14, Вчера [Материал]
+11

приехал-прилетел поддержать своего кандидата из политеха.

а может, пан презединт, займетесь делом: обещали кучу иностранных инвестиций, "картошку" посадить (пора уже), навести в стране порядок в разных сферах ... ничего не сделано, к сожалению еще один год потерян...вы обещалкин и пустозвон.
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:02:45, Вчера [Материал]
0

Ти ба, це ж треба, який несподіваний і непрогнозований облом! Ніколи такого не було, й ось знову...
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 16:16:22, Вчера [Материал]
+4

Прилетит в голубом вертолете и бесплатно покажет кино...
DomA
4 Владимир (DomA)   • 17:23:35, Вчера [Материал]
+5

Показали зразкове ОТГ, де усе було побудовано НЕ за часів зелі!
І тільки тому, що очільник ОТГ поза системою і не краде!
Людина на своєму місці і тому у всих на олівці!!
google
5 Гугиль (google)   • 19:59:04, Вчера [Материал]
+4

зря дорогу латали ночью ) он прилетел )
RaID
6 Сергій (RaID)   • 21:07:02, Вчера [Материал]
+3

Але походу у Озерне літак сідав, не думаю що Високівська ОТГ настільки успішна щоб мати власний аеропорт :)
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:57:39, Вчера [Материал]
0

От дійсно цікаво куди він прилетів, бо в житомирській області стількі аеропортів працюючих? :)
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