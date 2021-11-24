На житомирской объездной легковушка столкнулась с автобусом: есть пострадавшие. ФОТО

Вечером 23 ноября под Житомиром столкнулись легковой автомобиль и автобус с пассажирами. ДТП произошло на восточной объездной Житомира, на автодороге Глубочица – Станишовка.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Вчера, около 21 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на автодороге Т0614 Глубочица – Станишовка (объездная Житомира) произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Mercedes и автобуса Setra", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате ДТП пострадал 39-летний пассажир автобуса. Медики госпитализировали мужчину в Житомирскую городскую больницу №1.
Патрульные обеспечили охрану места ДТП, оформлением материалов занимались следователи.
Фото: патрульная полиция