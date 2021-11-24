Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 24 Ноября 2021    18:53:42
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 24 » 09:40:45

На житомирской объездной легковушка столкнулась с автобусом: есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня, 09:40:45 630 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На житомирской объездной легковушка столкнулась с автобусом: есть пострадавшие. ФОТО

 Вечером 23 ноября под Житомиром столкнулись легковой автомобиль и автобус с пассажирами. ДТП произошло на восточной объездной Житомира, на автодороге Глубочица – Станишовка.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Вчера, около 21 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на автодороге Т0614 Глубочица – Станишовка (объездная Житомира) произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Mercedes и автобуса Setra", - говорится в сообщении.




Известно, что в результате ДТП пострадал 39-летний пассажир автобуса. Медики госпитализировали мужчину в Житомирскую городскую больницу №1.

Патрульные обеспечили охрану места ДТП, оформлением материалов занимались следователи.



Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, автобус, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus