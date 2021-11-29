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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Ноябрь » 29 » 13:47:42

Арсеній Пушкаренко: Демонтаж олігархічної системи розпочався   ПОЛІТИКА  

Вчера, 13:47:42 1014 9 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Арсеній Пушкаренко: Демонтаж олігархічної системи розпочався

 На це спрямований ухвалений парламентом та підписаний Президентом Володимиром Зеленським антиолігархічний закон. На цьому під час виступу з трибуни Верховної Ради України наголосив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.

«Партія «Слуга Народу» виконала свою обіцянку – розпочався демонтаж олігархічної системи. Зокрема, документ забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політики та обмеження впливу олігархів на життя України», - підкреслив нардеп.

Арсеній Пушкаренко нагадав, що за 30 років Незалежності в Україні сформувалася олігархічна система. Найкращі активи держави були за безцінь приватизовані близькими до влади бізнесменами. Держава недоотримала мільярди доларів від приватизації, натомість з’явилися олігархи.

«Невелика кількість людей сконцентрувала у своїх руках політичні, фінансові, промислові та медійні ресурси. Через кишенькових політиків та власні ЗМІ вони тиснули на владу, інколи визначали державну політику в своїх фінансових інтересах», - зауважив Арсеній Пушкаренко.

Олігархи не зацікавлені в успіху суспільства й держави. Їх цікавить тільки власна вигода за рахунок держави і народу.

«У жодній з успішних країн Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році на виборах Президента та парламенту», - підкреслив нардеп.

Незважаючи на шалений супротив системи, партії «Слуга Народу» вдалося прийняти закон проти олігархів. Президент Володимир Зеленський його підписав. Це перший, але важливий крок щодо знищення олігархату в Україні. Великий бізнес повинен бути, але він повинен працювати чесно, сплачувати податки, бути конкурентним і працювати в ринкових умовах, а не через політичний лобізм.

Пресслужба партії «Слуга Народу»
 
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Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:40:41, Вчера [Материал]

Почему до сих пор не посадили Пороха?
lg2013
2 lg (lg2013)   • 15:44:15, Вчера [Материал]

"Демонтаж олігархічної системи" розпочався з пробачення коломойському 4,7 мільярдів гривень.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:44:56, Вчера [Материал]

Олигархам капут? Привет колонизаторам! Что те . что другие два сапога пара. Народу от этого легче не будет. А вообще их надо поставить к Стенке...... плачида и пускай молются
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:45:48, Вчера [Материал]

А Пушкаренко такой симпатичный симпатичненький
melan
5 melan (melan)   • 16:46:02, Вчера [Материал]

что за голубые нотки?.)
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:22:37, Вчера [Материал]

На 6. Вы меня разсмешили.
TerminatorUA
7 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:27:21, Вчера [Материал]

Ну а чё, голубой осавул, такой европейский)))
Dmitry
8 Dmitry (Dmitry)   • 12:19:34, Сегодня [Материал]

Олигархи-то хоть знают что их переименуют?)
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