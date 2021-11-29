Арсеній Пушкаренко: Демонтаж олігархічної системи розпочався

На це спрямований ухвалений парламентом та підписаний Президентом Володимиром Зеленським антиолігархічний закон. На цьому під час виступу з трибуни Верховної Ради України наголосив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
«Партія «Слуга Народу» виконала свою обіцянку – розпочався демонтаж олігархічної системи. Зокрема, документ забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політики та обмеження впливу олігархів на життя України», - підкреслив нардеп.
Арсеній Пушкаренко нагадав, що за 30 років Незалежності в Україні сформувалася олігархічна система. Найкращі активи держави були за безцінь приватизовані близькими до влади бізнесменами. Держава недоотримала мільярди доларів від приватизації, натомість з’явилися олігархи.
«Невелика кількість людей сконцентрувала у своїх руках політичні, фінансові, промислові та медійні ресурси. Через кишенькових політиків та власні ЗМІ вони тиснули на владу, інколи визначали державну політику в своїх фінансових інтересах», - зауважив Арсеній Пушкаренко.
Олігархи не зацікавлені в успіху суспільства й держави. Їх цікавить тільки власна вигода за рахунок держави і народу.
«У жодній з успішних країн Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році на виборах Президента та парламенту», - підкреслив нардеп.
Незважаючи на шалений супротив системи, партії «Слуга Народу» вдалося прийняти закон проти олігархів. Президент Володимир Зеленський його підписав. Це перший, але важливий крок щодо знищення олігархату в Україні. Великий бізнес повинен бути, але він повинен працювати чесно, сплачувати податки, бути конкурентним і працювати в ринкових умовах, а не через політичний лобізм.