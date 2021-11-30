Apple поможет Украине провести перепись населения

Американская компания Apple поможет Украине провести проведет перепись населения, которая запланирована на 2023 год. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись в сотрудничестве с этим технологическим гигантом. Первыми были США.
Глава государства отметил, что 30 ноября подписали важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и Apple.
«Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства»
, — написал Зеленский.
В Офисе президента
уточнили, что подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple.
Он также предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку Минцифры в разработке проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и улучшение опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. К примеру, Apple обеспечит поддержку в использовании и совершенствовании приложения «Дія» на базе операционной системы iOS.
Согласно Меморандуму, компания также будет сотрудничать с Минцифры для повышения цифровой грамотности украинцев, в частности, будет способствовать определению возможностей профессионального обучения, направленных на поддержку учителей, использующих платформу iOS. Также будут создаваться инициативы по привлечению цифровых технологий в сферу здравоохранения.