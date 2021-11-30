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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 30 » 17:59:54

Apple поможет Украине провести перепись населения

Вчера, 17:59:00 900 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Apple поможет Украине провести перепись населения

 Американская компания Apple поможет Украине провести проведет перепись населения, которая запланирована на 2023 год. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись в сотрудничестве с этим технологическим гигантом. Первыми были США.

Глава государства отметил, что 30 ноября подписали важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и Apple.

«Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства», — написал Зеленский.



В Офисе президента уточнили, что подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple.

Он также предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку Минцифры в разработке проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и улучшение опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. К примеру, Apple обеспечит поддержку в использовании и совершенствовании приложения «Дія» на базе операционной системы iOS.

Согласно Меморандуму, компания также будет сотрудничать с Минцифры для повышения цифровой грамотности украинцев, в частности, будет способствовать определению возможностей профессионального обучения, направленных на поддержку учителей, использующих платформу iOS. Также будут создаваться инициативы по привлечению цифровых технологий в сферу здравоохранения.
Тэги: перепись населения, Apple
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 10:40:53, Сегодня [Материал]

))))
"на поддержку учителей, использующих платформу iOS"

Середня зарплата працівника сфери освіти в червні 2021 року становить 14 158 грн або 11 300 грн чистими на руки ( публічні дані ) Ця цифра отримана з ЗП викладачів вузів, Професорів, Обл та інших чиновників сфери освіти...
якщо відкинути не вчителів, деректорів шкіл - середня зп звичайного простого вчителя складе +/- 8000.

Тепер вдумайтесь : "на поддержку учителей, использующих платформу iOS які змогли купити продукти Епл при зп в 8000 грн"

країна маразму
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