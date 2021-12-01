Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією РФ, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів

«Молодь завжди була попереду. І у молоді є дуже гарна якість: гостре почуття справедливості. Саме молодь першою зіткнулась з беркутом. Саме молодь своєю стійкістю і цілеспрямованістю пробудила українське суспільство і саме з неї розпочалася Революція Гідності. Молодь поборола монстра, змусила його тікати. Гідність, самоповага - це те, що змусило молодь, студентів вийти на Майдан. Тільки після 14 року ми почали розуміти, що таке Незалежність, що таке захищати країну. І сьогодні саме від того, чи бачить своє майбутнє в Україні молодь, залежать перспективи України як незалежної демократичної держави», - сказав Віталій Кличко.