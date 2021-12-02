Кибер-мошенники из Житомирской области «заработали» за год 1,5 млн грн, взламывая страницы в соцсетях. ФОТО

Служба безопасности Украины заблокировала в Житомирской области деятельность группы кибер-мошенников. Злоумышленники взламывали аккаунты украинцев в популярных социальных сетях и обращались к их друзьям с просьбой перевести средства якобы в связи с непредсказуемой ситуацией.
По данным следствия, к правонарушению причастны 5 жителей города Малин.
«Злоумышленники «взламывали» аккаунты пользователей, отправляя их по ссылкам на фишинговые страницы соцсетей. Под взломанные аккаунты «подвязывали» свои номера телефонов. Получив доступ к аккаунтам пострадавших, они рассылали сообщения их друзьям с просьбой одолжить деньги. В качестве причины «трудного положения» называли болезни и необходимость приобрести стоимостное лекарство или ДТП», - информирует пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.
Чтобы не вызвать подозрений, мошенники просили перечислять по 200 гривен. Установлено, что за взлом одного аккаунта злоумышленникам удавалось выманить от 2 до 7 тыс. грн, в зависимости от количества доверчивых друзей и популярности владельца взломанного аккаунта.
По оперативным данным СБУ, кибер-мошенники работали в течение года. За это время они завладели не менее 1,5 млн грн.
«Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.361 несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины»
, - добавили в СБУ.
Фото: СБУ