Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 02 Декабря 2021    13:46:00
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 2 » 09:18:42

Кибер-мошенники из Житомирской области «заработали» за год 1,5 млн грн, взламывая страницы в соцсетях. ФОТО

Сегодня, 09:18:42 418 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Кибер-мошенники из Житомирской области «заработали» за год 1,5 млн грн, взламывая страницы в соцсетях. ФОТО

 Служба безопасности Украины заблокировала в Житомирской области деятельность группы кибер-мошенников. Злоумышленники взламывали аккаунты украинцев в популярных социальных сетях и обращались к их друзьям с просьбой перевести средства якобы в связи с непредсказуемой ситуацией.

По данным следствия, к правонарушению причастны 5 жителей города Малин.
 

«Злоумышленники «взламывали» аккаунты пользователей, отправляя их по ссылкам на фишинговые страницы соцсетей. Под взломанные аккаунты «подвязывали» свои номера телефонов. Получив доступ к аккаунтам пострадавших, они рассылали сообщения их друзьям с просьбой одолжить деньги. В качестве причины «трудного положения» называли болезни и необходимость приобрести стоимостное лекарство или ДТП», - информирует пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.


Чтобы не вызвать подозрений, мошенники просили перечислять по 200 гривен. Установлено, что за взлом одного аккаунта злоумышленникам удавалось выманить от 2 до 7 тыс. грн, в зависимости от количества доверчивых друзей и популярности владельца взломанного аккаунта.

По оперативным данным СБУ, кибер-мошенники работали в течение года. За это время они завладели не менее 1,5 млн грн.

«Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.361 несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины», - добавили в СБУ.







Фото: СБУ
Тэги: соцсеть, мошенники, интернет, взлом аккаунта
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus