Молодая пара из Житомира придумала историю о 2-летнем ребенке, который находится при смерти, чтобы раскрутить Instagram-магазин – СМИ

Молодая пара из Житомира придумала историю о двухлетней дочери, которая попала в ДТП и находится при смерти – все для того, чтобы увеличить продажи в своем интернет-магазине, сообщает "Сніданок з 1+1".
Такая информация появилась в соцсети Instagram. Сообщение набрало более тысячи симпатий и несколько сотен разгневанных комментариев:
"Это просто ужас. У нас украли наши эмоции, нас обманывали, как лохов",
"Этих мошенников и блогеры рекламировали, и просто добродушные люди",
"Я в шоке. Перечисляла им деньги".
Лилия одна из тех, кто переводила средства и методом репоста рассказывала на своей странице об этих людях. У девушки тоже есть интернет-магазины, где много фоловеров. Более того, она занимается благотворительностью. Когда прочла, что, вероятно, вся история – это вымысел, то очень разочаровалась.
"Я даже поначалу не поверила, что такое может быть. Потом, когда перечитала все комментарии, зашла на их страницу, то была в шоке", – говорит она.
Историю с разоблачением распространила Леся. Она – бизнесвумен и общественный деятель. Помогает обманутым вернуть свои деньги: "У этих людей никогда не было детей. Они придумали. Нет документального подтверждения. Просто есть история, которая не имеет оснований. Таким образом они увеличили активность на своей странице от 1 тысячи подписчиков до 15 тысяч".
Сразу после таких обвинений, владельцы магазина удалили те же сообщения с просьбами: "Наши ангелочки и каждый небезразличен. Беда произошла с нашей дочерью почти два месяца назад. По этой причине наш магазин не имеет фиксированных цен ни на один товар".
Но была минимальная цена. Все работало так: вы выбираете товар и присылаете столько, сколько вам не жалко. Главное – не менее 50 гривен. После того, как разгневанные люди потребовали объяснений, кому же они присылали средства, продавцы написали, что ребенок умер. Впрочем, никакой фотографии этого ребенка или документов, подтверждающих, что он существовал, не было.
Журналисты попытался связаться с парой.
"У нас были реквизиты карточки, на которую люди переводили средства, соответственно – имя владельца. Удалось найти и номер, но ответа не последовало. Как удалось узнать через наши источники информации, у мужчины, на чье имя зарегистрирована карта банка, детей нет вообще. На связь с нами через два дня так никто и не вышел", – сообщили журналисты "Сніданок з 1+1".