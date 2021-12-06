Украинцы в 2021 году набрали микрокредитов на почти 50 млрд гривен

За первые три квартала 2021-го украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано быстрых кредитов на сумму 49 млрд грн. Это на 261 млн больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составила 48,7 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот
, ссылаясь на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.
Количество выданных в Украине кредитов растет из года в год: в 2019-м ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 - 1 млн кредитов, а в 2021 выдается уже 1,2 млн. То есть по сравнению с предыдущем годом среднемесячное количество оформленных кредитных договоров увеличилось на 20%.
С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 11% - с 4059 грн до 4515 грн.
Чаще всего украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются ими дистанционно через интернет.
Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается - общая сумма долга за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%. На данный момент украинцы задолжали МФО 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.