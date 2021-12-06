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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Декабрь » 6 » 14:44:54

Украинцы в 2021 году набрали микрокредитов на почти 50 млрд гривен

Вчера, 14:44:54 1113 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы в 2021 году набрали микрокредитов на почти 50 млрд гривен

 За первые три квартала 2021-го украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано быстрых кредитов на сумму 49 млрд грн. Это на 261 млн больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составила 48,7 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

Количество выданных в Украине кредитов растет из года в год: в 2019-м ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 - 1 млн кредитов, а в 2021 выдается уже 1,2 млн. То есть по сравнению с предыдущем годом среднемесячное количество оформленных кредитных договоров увеличилось на 20%.



С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 11% - с 4059 грн до 4515 грн.

Чаще всего украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются ими дистанционно через интернет.

Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается - общая сумма долга за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%. На данный момент украинцы задолжали МФО 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.

Тэги: микрокредиты, МФО, долги
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Комментариев: 3
bender123
1 vasya (bender123)   • 15:07:49, Вчера [Материал]

красавчики)))
какой процент невозвратов?
мне в неделю приходит 5-10 смс мол вам одобрен кредит бла бла бла.. спам лезет отовсюду
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 20:03:08, Вчера [Материал]

А ось про проценти так званих "кредитів під 0%"
https://www.facebook.com/ilinov.na/posts/4483214968391544
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:22:07, Вчера [Материал]

какой фееричный бред.....
не удивительно, что чувака попёрли из банковской системы и он устроился "головой" правлиння осбб
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