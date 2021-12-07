В Житомирской области налоговый инспектор погорел на взятке: обещал уменьшить размер штрафа

В Житомирской области налогового инспектора подозревают в получении взятки. Как сообщили в прокуратуре, инспектор-ревизор за 10 тыс. грн обещал снизить штраф за выявленные нарушения налогового законодательства.
"Следствием установлено, что инспектор-ревизор, обнаружив во время проверки в кафе нарушения налогового законодательства, за которые предусмотрены штрафы на общую сумму свыше 65 тыс. грн, высказал свое требование. В частности, за предоставление ему неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн он отразит в акте штраф более чем в десять раз меньше – всего 5100 грн. Соответствующий акт налоговик отдал предпринимателю только после получения неправомерной выгоды в назначенном им месте – на парковке вблизи гостинично-развлекательного комплекса, в котором арендовал комнату"
, – информирует областная прокуратура
.
Правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы, изъятой в комнате, где он проживал. Кроме этого, у фигуранта дела изъяли каннабис.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.