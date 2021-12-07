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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 7 » 11:34:10

В Житомирской области налоговый инспектор погорел на взятке: обещал уменьшить размер штрафа

Сегодня, 11:34:10 856 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области налоговый инспектор погорел на взятке: обещал уменьшить размер штрафа

 В Житомирской области налогового инспектора подозревают в получении взятки. Как сообщили в прокуратуре, инспектор-ревизор за 10 тыс. грн обещал снизить штраф за выявленные нарушения налогового законодательства.

"Следствием установлено, что инспектор-ревизор, обнаружив во время проверки в кафе нарушения налогового законодательства, за которые предусмотрены штрафы на общую сумму свыше 65 тыс. грн, высказал свое требование. В частности, за предоставление ему неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн он отразит в акте штраф более чем в десять раз меньше – всего 5100 грн. Соответствующий акт налоговик отдал предпринимателю только после получения неправомерной выгоды в назначенном им месте – на парковке вблизи гостинично-развлекательного комплекса, в котором арендовал комнату", – информирует областная прокуратура.

Правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы, изъятой в комнате, где он проживал. Кроме этого, у фигуранта дела изъяли каннабис.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Тэги: взятка, налоговая, Житомирщина
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 15:28:52, Сегодня [Материал]

как там дело суслика??
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