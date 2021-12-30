В Житомире на Новый год ожидается не праздничная погода: дождь и плюсовая температура

На Новый год в Житомире погода ожидается не совсем праздничная. 31 декабря и 1 января прогнозируют дождь и плюсовая температура. Об этом сообщает Житомирский областной гидрометеоцентр.
31 декабря
: дождь со снегом. Днем небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2°C мороза, днем 1-3°C тепла.
1 января
: ночью умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4℃ тепла до 1℃ мороза, днем 1-6℃ тепла.
2 января
: ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 1 ℃ тепла до 4℃ мороза, днем от 3℃ мороза до 2℃ тепла.
3 января
: временами дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 2℃ тепла до 3℃ мороза, днем от 1℃ мороза до 4℃ тепла.
В период усложнения погодных условий и появления гололедицы водителей призывают воздержаться от пользования личным автотранспортом, а при невозможности – быть максимально внимательными.