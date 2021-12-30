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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 30 » 16:11:19

В Житомире на Новый год ожидается не праздничная погода: дождь и плюсовая температура

Сегодня, 16:11:19 325 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на Новый год ожидается не праздничная погода: дождь и плюсовая температура

 На Новый год в Житомире погода ожидается не совсем праздничная. 31 декабря и 1 января прогнозируют дождь и плюсовая температура. Об этом сообщает Житомирский областной гидрометеоцентр.

31 декабря: дождь со снегом. Днем небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2°C мороза, днем ​​1-3°C тепла.

1 января: ночью умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4℃ тепла до 1℃ мороза, днем ​​1-6℃ тепла.

2 января: ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 1 ℃ тепла до 4℃ мороза, днем ​​от 3℃ мороза до 2℃ тепла.

3 января: временами дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 2℃ тепла до 3℃ мороза, днем ​​от 1℃ мороза до 4℃ тепла.

В период усложнения погодных условий и появления гололедицы водителей призывают воздержаться от пользования личным автотранспортом, а при невозможности – быть максимально внимательными.
Тэги: новый год, Житомир, прогноз погоды
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