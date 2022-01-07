Рождество 2022: традиции праздника и что нельзя делать

Православные украинцы 7 января отмечают Рождество Христово – один из главных христианских праздников. В этот день верующие прославляют рождение Иисуса Христа.
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах прошли рождественские богослужения
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Традиции на Рождество
С 7 января традиционным приветствием считается: "Христос Родился" – "Славьте его". Это приветствие используют до конца всех рождественских праздников.
Колядки начинают петь утром с 7 января. Обычно вертепы начинают обходить соседей сразу после завтрака, а дети берут горшочек с праздничной кутьей и идут в гости к крестным родителям.
Фото: Mova
В гости начинают ходить только после обеда 7 января, после посещения дневного богослужения.
7 января проводят три литургии в церкви – в полночь, рано утром и днем – посетить нужно обязательно все три.
За столом 7 января должны быть мясные и сытные блюда.
Что нельзя делать на Рождество
Так как Рождество является чрезвычайно большим праздником, то физически работать в него запрещено. Не следует сегодня шить и вязать.
В праздник нельзя надолго покидать дом.
Важно не нервничать на Рождество и не ссориться ни с кем. Негативные эмоции могут привести к беде и проблемам со здоровьем.
Не ужинайте в грязной или старой одежде. Чествовать рождение Христа необходимо в красивой и торжественной одежде.
Не ругайтесь и не сквернословьте.
Что нужно сделать на Рождество
Обязательно посетите Службу Божью в праздник и помолитесь за здоровье вашей семьи.
Если вы собираетесь в гости, то не приходите с пустыми руками. Возьмите в гости немного кутьи или, к примеру, пампухов.
Настройтесь на позитив и радость. В светлый праздник Рождества нужно думать только о хороших вещах.