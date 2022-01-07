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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 7 » 09:15:57

Рождество 2022: традиции праздника и что нельзя делать

Сегодня, 09:15:52 673 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рождество 2022: традиции праздника и что нельзя делать

 Православные украинцы 7 января отмечают Рождество Христово – один из главных христианских праздников. В этот день верующие прославляют рождение Иисуса Христа.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах прошли рождественские богослужения.
 

Традиции на Рождество


С 7 января традиционным приветствием считается: "Христос Родился" – "Славьте его". Это приветствие используют до конца всех рождественских праздников.

Колядки начинают петь утром с 7 января. Обычно вертепы начинают обходить соседей сразу после завтрака, а дети берут горшочек с праздничной кутьей и идут в гости к крестным родителям.



Фото: Mova


В гости начинают ходить только после обеда 7 января, после посещения дневного богослужения.

7 января проводят три литургии в церкви – в полночь, рано утром и днем – посетить нужно обязательно все три.

За столом 7 января должны быть мясные и сытные блюда.
 

Что нельзя делать на Рождество


Так как Рождество является чрезвычайно большим праздником, то физически работать в него запрещено. Не следует сегодня шить и вязать.

В праздник нельзя надолго покидать дом.

Важно не нервничать на Рождество и не ссориться ни с кем. Негативные эмоции могут привести к беде и проблемам со здоровьем.

Не ужинайте в грязной или старой одежде. Чествовать рождение Христа необходимо в красивой и торжественной одежде.

Не ругайтесь и не сквернословьте.
 

Что нужно сделать на Рождество


Обязательно посетите Службу Божью в праздник и помолитесь за здоровье вашей семьи.

Если вы собираетесь в гости, то не приходите с пустыми руками. Возьмите в гости немного кутьи или, к примеру, пампухов.

Настройтесь на позитив и радость. В светлый праздник Рождества нужно думать только о хороших вещах.

Тэги: праздник, рождество
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Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 11:56:43, Сегодня [Материал]

Так написано ніби то всі православні українці святкують різдво 7 січня.
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