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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 24 » 12:32:27

25 декабря музыкальный трамвай поздравит житомирян с Рождеством: график движения

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25 декабря музыкальный трамвай поздравит житомирян с Рождеством: график движения

 25 декабря, в день Рождества Христова по григорианскому календарю, по улицам Житомира будет курсировать музыкальный праздничный трамвай.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

На маршрут музыкальный трамвай выйдет в 15:00 и будет работать до 18:00. Планируется выполнение 4-х рейсов.

Меря опубликовала в соцсети график движения трамвайчика.

Напомним, 25 декабря с 14:00 до 16:00 с балкона городского совета горожан будут приветствовать сказочные герои. Кроме того, с 17:00 до 18:00 по центральным улицам города будут ходить колядники.











Тэги: праздник, рождество, трамвай
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