25 декабря музыкальный трамвай поздравит житомирян с Рождеством: график движения

25 декабря, в день Рождества Христова по григорианскому календарю, по улицам Житомира будет курсировать музыкальный праздничный трамвай.
Об этом сообщили в Житомирском городском совете
.
На маршрут музыкальный трамвай выйдет в 15:00 и будет работать до 18:00. Планируется выполнение 4-х рейсов.
Меря опубликовала в соцсети график движения трамвайчика.
Напомним, 25 декабря с 14:00 до 16:00 с балкона городского совета горожан будут приветствовать сказочные герои
. Кроме того, с 17:00 до 18:00 по центральным улицам города будут ходить колядники.