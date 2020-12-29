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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 29 » 15:37:27

7 января в Житомире снова будет курсировать праздничный трамвайчик

Вчера, 15:53:27 529 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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7 января в Житомире снова будет курсировать праздничный трамвайчик

 7 января по улицам Житомира снова будет курсировать музыкальный трамвай и будет поздравлять житомирян с Рождеством Христовым. Об этом «ЖЖ» сообщили в Житомирском городском совете.

На маршрут музыкальный трамвай выйдет в 15:00 и будет работать до 18:00. Планируется выполнение 4-х рейсов. В связи с карантином праздничный трамвай не будет брать пассажиров.

График движения трамвайчика, не отличается от того, который действовал 25 декабря.

Также 7 января с 13:00 до 15:00 с балконов зданий на улице Михайловской горожан будет приветствовать сказочные герои. Кроме того, с 16:00 до 17:00 по центральным улицам города будут ходить колядники.











Тэги: рождество, Житомир, трамвай
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:27:00, Вчера [Материал]
0

а куда старый открытый трамвай дели?
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