7 января в Житомире снова будет курсировать праздничный трамвайчик

7 января по улицам Житомира снова будет курсировать музыкальный трамвай и будет поздравлять житомирян с Рождеством Христовым. Об этом «ЖЖ
» сообщили в Житомирском городском совете.
На маршрут музыкальный трамвай выйдет в 15:00 и будет работать до 18:00. Планируется выполнение 4-х рейсов. В связи с карантином праздничный трамвай не будет брать пассажиров.
График движения трамвайчика, не отличается от того, который действовал 25 декабря.
Также 7 января с 13:00 до 15:00 с балконов зданий на улице Михайловской горожан будет приветствовать сказочные герои. Кроме того, с 16:00 до 17:00 по центральным улицам города будут ходить колядники.