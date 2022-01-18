В Житомирской области к мужчине, совершавшему домашнее насилие, полицейские применили насилие

В Житомирской области полицейский приехал на вызов по поводу домашнего насилия и избил мужчину, на которого жаловалась женщина. В деле теперь разбирается прокуратура и Государственное бюро расследований.
"На действия полицейских пожаловался 27-летний житель Новоград-Волынского района. Согласно его заявлению в окружную прокуратуру, двое работников райотдела полиции, приехав по вызову его жены (жаловалась на домашнее насилие), в полночь зашли на территорию его домовладения и один из них схватил мужчину за куртку, ударил и затащил в дом", - сообщает Житомирская областная прокуратура.
По словам потерпевшего, инспектор полиции с превышением полномочий неправомерно составил протокол по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение работникам полиции).
Судебно-медицинская экспертиза устанавливает наличие у потерпевшего мужчины телесных повреждений и степень их тяжести.
Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования направлены в ГБР.