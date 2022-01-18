В Житомирской области к мужчине, совершавшему домашнее насилие, полицейские применили насилие

"На действия полицейских пожаловался 27-летний житель Новоград-Волынского района. Согласно его заявлению в окружную прокуратуру, двое работников райотдела полиции, приехав по вызову его жены (жаловалась на домашнее насилие), в полночь зашли на территорию его домовладения и один из них схватил мужчину за куртку, ударил и затащил в дом", - сообщает Житомирская областная прокуратура.