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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 18 » 10:23:32

В Житомирской области к мужчине, совершавшему домашнее насилие, полицейские применили насилие

Сегодня, 10:23:32 882 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области к мужчине, совершавшему домашнее насилие, полицейские применили насилие

 В Житомирской области полицейский приехал на вызов по поводу домашнего насилия и избил мужчину, на которого жаловалась женщина. В деле теперь разбирается прокуратура и Государственное бюро расследований.
 

"На действия полицейских пожаловался 27-летний житель Новоград-Волынского района. Согласно его заявлению в окружную прокуратуру, двое работников райотдела полиции, приехав по вызову его жены (жаловалась на домашнее насилие), в полночь зашли на территорию его домовладения и один из них схватил мужчину за куртку, ударил и затащил в дом", - сообщает Житомирская областная прокуратура.


По словам потерпевшего, инспектор полиции с превышением полномочий неправомерно составил протокол по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение работникам полиции).

Судебно-медицинская экспертиза устанавливает наличие у потерпевшего мужчины телесных повреждений и степень их тяжести.

Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования направлены в ГБР.
Тэги: домашнее насилие, Житомирщина, полиция
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