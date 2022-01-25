«Наш край» у Чуднові на Житомирщині долучився до урочистостей з нагоди Дня Соборності України

У Чуднові в День Соборності та Свободи України місцеві жителі поклали квіти та утворили живий ланцюг єдності. До урочистої церемонії долучились і представники «Нашого краю».
У Чуднові представники «Нашого краю»: керівництво громади, старости, а також працівники культури та громадськості взяли участь в урочистій церемонії та поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.
Учасники заходу долучилися до міської акції «У єдності - сила народу», утворили живий ланцюг.
День Соборності України – офіційне національне свято, яке відзначається на честь Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році.
Також роком раніше було проголошено незалежність УНР.
Понад 100 років тому, а саме 22 січня 1919 року, дві українські республіки – УНР та ЗУНР стали однією державою. В наші дні це свято має важливе значення для кожного громадянина України.
Свято має величезне значення у сучасних реаліях відсічі російській агресії на сході України. День Соборності ще раз нагадує нам, що Україна – велика та неподільна держава, а Крим, Донецьк та Луганськ є її невіддільними частинами.
Пресслужба політичної партії «Наш край»