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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 25 » 10:07:13

«Наш край» у Чуднові на Житомирщині долучився до урочистостей з нагоди Дня Соборності України   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 10:07:38 142 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Наш край» у Чуднові на Житомирщині долучився до урочистостей з нагоди Дня Соборності України

 У Чуднові в День Соборності та Свободи України місцеві жителі поклали квіти та утворили живий ланцюг єдності. До урочистої церемонії долучились і представники «Нашого краю».

У Чуднові представники «Нашого краю»: керівництво громади, старости, а також працівники культури та громадськості взяли участь в  урочистій церемонії та поклали  квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Учасники заходу долучилися до міської акції «У єдності - сила народу», утворили  живий ланцюг.

День Соборності України – офіційне національне свято, яке відзначається на честь Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році.
Також роком раніше було проголошено незалежність УНР.

Понад 100 років тому, а саме 22 січня 1919 року, дві українські республіки – УНР та ЗУНР стали однією державою. В наші дні це свято має важливе  значення для кожного громадянина України.

Свято має величезне значення у сучасних реаліях відсічі російській агресії на сході України. День Соборності ще раз нагадує нам, що Україна – велика та неподільна держава, а Крим, Донецьк та Луганськ є її невіддільними частинами.

Пресслужба політичної партії «Наш край»
 
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