Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро по футзалу

Сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3 и впервые с 2005 года вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.
Сборная Украины не была фаворитом матча, однако именно желто-синие повели в счете, когда на 15-й минуте Шотурма реализовал пенальти, информирует НВ
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Во второй 20-минутке украинцы еще больше шокировали соперника - Корсун и Зварыч в течение пяти минут сделали счет разгромным - 3:0.
После этого Казахстан отквитал два гола и восстановил интригу, однако, пойдя ва-банк, сразу пропустил четвертый, а затем и пятый голы.
В конце матча казахи таки отправили в ворота украинцев третий мяч, но на большее не хватило времени.
В полуфинале Украина сыграет с победителем четвертьфинала Россия - Грузия. Полуфиналы Евро-2022 состоятся 4 февраля.