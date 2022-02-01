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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Февраль » 1 » 09:16:46

Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро по футзалу

Сегодня, 09:16:46 241 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро по футзалу

 Сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3 и впервые с 2005 года вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.

Сборная Украины не была фаворитом матча, однако именно желто-синие повели в счете, когда на 15-й минуте Шотурма реализовал пенальти, информирует НВ.

Во второй 20-минутке украинцы еще больше шокировали соперника - Корсун и Зварыч в течение пяти минут сделали счет разгромным - 3:0.

После этого Казахстан отквитал два гола и восстановил интригу, однако, пойдя ва-банк, сразу пропустил четвертый, а затем и пятый голы.

В конце матча казахи таки отправили в ворота украинцев третий мяч, но на большее не хватило времени.

В полуфинале Украина сыграет с победителем четвертьфинала Россия - Грузия. Полуфиналы Евро-2022 состоятся 4 февраля.
 
Тэги: футзал, сборная Украины, Евро 2022
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