Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 02 Февраля 2022    03:16:50
|
Главная » Новости » Житомир » Армия » 2022 » Февраль » 1 » 13:51:15

Зеленский анонсировал отмену военного призыва и переход на контрактную армию

Вчера, 13:51:15 1134 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Зеленский анонсировал отмену военного призыва и переход на контрактную армию

 Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 1 февраля в Верховной Раде анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал соответствующий указ.

"Этот указ - он о переходе Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что "скоро война", а для того, чтобы скоро в стране был мир", - сказал Зеленский.


 

Указ предусматривает:

 
  • увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат;
  • увеличение срока действия контрактов;
  • разработка концепции обеспечения жильем военных, ветеранов и членов их семей;
  • система карьерного роста офицеров;
  • увеличение в течение трех последующих лет численности контрактников Вооруженных сил на 100 тысяч человек, создание 20 дополнительных бригад ВСУ.

Документ также предусматривает постепенный переход к формированию вооруженных Сил Украины на профессиональной основе. В частности, внедрение интенсивной модели системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Законопроект об отмене призыва, согласно президентскому указу, на рассмотрение парламента должно внести правительство.
Тэги: контрактная армия, армия, Зеленский, указ
Новости партнеров
Комментариев: 1
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 19:20:09, Вчера [Материал]

Когда-то Юлька перед выборами тоже в эту игру играла. Вообще популярная тема, но реально этого делать ни кто не собирается.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus