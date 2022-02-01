Зеленский анонсировал отмену военного призыва и переход на контрактную армию

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 1 февраля в Верховной Раде анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал соответствующий указ
.
"Этот указ - он о переходе Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что "скоро война", а для того, чтобы скоро в стране был мир"
, - сказал Зеленский.
Указ предусматривает:
- увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат;
- увеличение срока действия контрактов;
- разработка концепции обеспечения жильем военных, ветеранов и членов их семей;
- система карьерного роста офицеров;
- увеличение в течение трех последующих лет численности контрактников Вооруженных сил на 100 тысяч человек, создание 20 дополнительных бригад ВСУ.
Документ также предусматривает постепенный переход к формированию вооруженных Сил Украины на профессиональной основе. В частности, внедрение интенсивной модели системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года
.
Законопроект об отмене призыва, согласно президентскому указу, на рассмотрение парламента должно внести правительство.